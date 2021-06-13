النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو مصرع فتاة مصرية.. شاهد ما سقط على رأسها بالشارع

سقطت على الأرض جثة هامدة

التقطت كاميرات المراقبة اليوم السبت، لحظة مروعة لفتاة مصرية كانت تسير مع اثنين من صديقاتها، أسفل مبنى سكني تحت التشطيب، في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شمالي مصر، حين سقط على رأسها لوح خشبي، لتلقى مصرعها في الحال.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الوطن" المصرية، لقيت طالبة بالثانوية العامة، تُدعى "داليا الخواجة"، 17 عامًا، مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوط لوح خشبي على رأسها، أثناء مرورها بالقرب من عمارة تحت التشطيب، في مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

وبثت الصحيفة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه ثلاث فتيات وهن يسرن على رصيف بأحد شوارع مدينة شبين الكوم، وعندما يقتربن من مبنى قيد التجهيز، يشعرن بشيء يسقط عليهن من أعلى، فترتبك خطواتهن ويتراجعن للخلف، حتى نلمح لوحًا خشبيًا يسقط مباشرة على رأس فتاة ترتدي تيشرت أزرق، فتسقط جثة هامدة على الأرض، بينما يسرع الجميع لمحاولة إفاقتها دون جدوى.

وتم تحرير إفادة بالحادث في قسم شرطة شبين الكوم، وتم توقيف المقاول الذي يقوم بتشطيب العقار، باعتبار أنه مسؤول عن وقوع الحادث، حيث يتم عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.

مصر

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو مصرع فتاة مصرية.. شاهد ما سقط على رأسها بالشارع
سبق

التقطت كاميرات المراقبة اليوم السبت، لحظة مروعة لفتاة مصرية كانت تسير مع اثنين من صديقاتها، أسفل مبنى سكني تحت التشطيب، في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شمالي مصر، حين سقط على رأسها لوح خشبي، لتلقى مصرعها في الحال.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الوطن" المصرية، لقيت طالبة بالثانوية العامة، تُدعى "داليا الخواجة"، 17 عامًا، مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوط لوح خشبي على رأسها، أثناء مرورها بالقرب من عمارة تحت التشطيب، في مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

وبثت الصحيفة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه ثلاث فتيات وهن يسرن على رصيف بأحد شوارع مدينة شبين الكوم، وعندما يقتربن من مبنى قيد التجهيز، يشعرن بشيء يسقط عليهن من أعلى، فترتبك خطواتهن ويتراجعن للخلف، حتى نلمح لوحًا خشبيًا يسقط مباشرة على رأس فتاة ترتدي تيشرت أزرق، فتسقط جثة هامدة على الأرض، بينما يسرع الجميع لمحاولة إفاقتها دون جدوى.

وتم تحرير إفادة بالحادث في قسم شرطة شبين الكوم، وتم توقيف المقاول الذي يقوم بتشطيب العقار، باعتبار أنه مسؤول عن وقوع الحادث، حيث يتم عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
01:30 AM

فيديو مصرع فتاة مصرية.. شاهد ما سقط على رأسها بالشارع

سقطت على الأرض جثة هامدة

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
44,122

التقطت كاميرات المراقبة اليوم السبت، لحظة مروعة لفتاة مصرية كانت تسير مع اثنين من صديقاتها، أسفل مبنى سكني تحت التشطيب، في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شمالي مصر، حين سقط على رأسها لوح خشبي، لتلقى مصرعها في الحال.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الوطن" المصرية، لقيت طالبة بالثانوية العامة، تُدعى "داليا الخواجة"، 17 عامًا، مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوط لوح خشبي على رأسها، أثناء مرورها بالقرب من عمارة تحت التشطيب، في مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

وبثت الصحيفة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه ثلاث فتيات وهن يسرن على رصيف بأحد شوارع مدينة شبين الكوم، وعندما يقتربن من مبنى قيد التجهيز، يشعرن بشيء يسقط عليهن من أعلى، فترتبك خطواتهن ويتراجعن للخلف، حتى نلمح لوحًا خشبيًا يسقط مباشرة على رأس فتاة ترتدي تيشرت أزرق، فتسقط جثة هامدة على الأرض، بينما يسرع الجميع لمحاولة إفاقتها دون جدوى.

وتم تحرير إفادة بالحادث في قسم شرطة شبين الكوم، وتم توقيف المقاول الذي يقوم بتشطيب العقار، باعتبار أنه مسؤول عن وقوع الحادث، حيث يتم عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,104
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,719

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة