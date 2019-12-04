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أمريكا ترصد معلومات عن تهديد إيراني محتمل لمصالحها في الشرق الأوسط

النظام حرك خلال الأسابيع الماضية قوات وأسلحة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" والإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توافر معلومات استخباراتية جديدة بشأن تهديد إيراني محتمل للقوات والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر مسؤولان في الإدارة الأمريكية للشبكة أنه كانت هناك معلومات استخبارية متطابقة في الأسابيع القليلة الماضية، وأنها جمعت خلال شهر نوفمبر الماضي من قبل الجيش والأجهزة الاستخباراتية.

وأضافا أن الأسابيع الماضية شهدت تحركات لقوات وأسلحة إيرانية يمكن أن تضع مخاوف الولايات المتحدة في محلها فيما يتعلق بهجوم محتمل، إذا أمر النظام الإيراني به.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا ترصد معلومات عن تهديد إيراني محتمل لمصالحها في الشرق الأوسط
سبق

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" والإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توافر معلومات استخباراتية جديدة بشأن تهديد إيراني محتمل للقوات والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر مسؤولان في الإدارة الأمريكية للشبكة أنه كانت هناك معلومات استخبارية متطابقة في الأسابيع القليلة الماضية، وأنها جمعت خلال شهر نوفمبر الماضي من قبل الجيش والأجهزة الاستخباراتية.

وأضافا أن الأسابيع الماضية شهدت تحركات لقوات وأسلحة إيرانية يمكن أن تضع مخاوف الولايات المتحدة في محلها فيما يتعلق بهجوم محتمل، إذا أمر النظام الإيراني به.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
04:06 PM

أمريكا ترصد معلومات عن تهديد إيراني محتمل لمصالحها في الشرق الأوسط

النظام حرك خلال الأسابيع الماضية قوات وأسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" والإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توافر معلومات استخباراتية جديدة بشأن تهديد إيراني محتمل للقوات والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر مسؤولان في الإدارة الأمريكية للشبكة أنه كانت هناك معلومات استخبارية متطابقة في الأسابيع القليلة الماضية، وأنها جمعت خلال شهر نوفمبر الماضي من قبل الجيش والأجهزة الاستخباراتية.

وأضافا أن الأسابيع الماضية شهدت تحركات لقوات وأسلحة إيرانية يمكن أن تضع مخاوف الولايات المتحدة في محلها فيما يتعلق بهجوم محتمل، إذا أمر النظام الإيراني به.

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