خارطة #الإنذار_المبكر تكتسي بالتنبيهات ..12 منطقة متأثرة

حالات متفاوتة بين الأتربة المثارة والسحب الرعدية تستمرّ للمساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، مناطق الحدود الشمالية والشرقية وحائل والجوف والقصيم والرياض والمدينة ومكة المكرمة وعسير، من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.



ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن الحالة تبدأ في الرياض من التاسعة صباحًا وتنتهي مع السابعة صباحًا، وتشمل: "الأفلاج والخرج والدوادمي والزلفى، والسليل والعاصمة الرياض، والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية، وشقراء وعفيف ووادي الدواسر"، فيما تبدأ الحالة بمكة المكرمة في الثامنة صباحًا وتنتهي في الثامنة مساء، وتشمل: القنفذة والليث"، وفي المدينة تبدأ الحالة الثامنة صباحًا وتنتهي في الخامسة ظهرًا، وتشمل: "العلا والمدينة المنورة وخيبر".



وخصت الهيئة مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وعسير ونجران، بتنبيه متقدم لحالة أتربة مثارة، تبدأ في المدينة مع التاسعة صباحًا وتنتهي في الواحدة ظهرًا، وتشمل: العلا والمدينة وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع".



وفي تنبيه آخر: أفادت الأرصاد بتعرُّض الباحة وجازان وعسير لحالة من السحب الرعدية الممطرة، تبدأ في الباحة مع الحادية عشرة صباحًا، وفي جازان وعسير مع الواحدة ظهرًا، وتنتهي في المناطق الثلاث مع الثامنة مساء.