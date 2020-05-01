النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع نسبة الشفاء إلى 84%.. كوريا الجنوبية تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 8 حالات وافدة، وحالة واحدة انتقلت فيها العدوى داخليًّا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس الخميس، ارتفع بمقدار 9 حالات مقارنة باليوم السابق له؛ لتصل حصيلة الإصابات إلى 10774 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 248 حالة، بزيادة حالة واحدة.

وتم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9072 حالة.

وارتفعت نسبة الشفاء إلى 84.2%، كما بلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي حاليًا 1454 شخصًا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع نسبة الشفاء إلى 84%.. كوريا الجنوبية تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 8 حالات وافدة، وحالة واحدة انتقلت فيها العدوى داخليًّا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس الخميس، ارتفع بمقدار 9 حالات مقارنة باليوم السابق له؛ لتصل حصيلة الإصابات إلى 10774 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 248 حالة، بزيادة حالة واحدة.

وتم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9072 حالة.

وارتفعت نسبة الشفاء إلى 84.2%، كما بلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي حاليًا 1454 شخصًا.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:34 PM

ارتفاع نسبة الشفاء إلى 84%.. كوريا الجنوبية تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
0
647

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 8 حالات وافدة، وحالة واحدة انتقلت فيها العدوى داخليًّا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس الخميس، ارتفع بمقدار 9 حالات مقارنة باليوم السابق له؛ لتصل حصيلة الإصابات إلى 10774 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 248 حالة، بزيادة حالة واحدة.

وتم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9072 حالة.

وارتفعت نسبة الشفاء إلى 84.2%، كما بلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي حاليًا 1454 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,467
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,844
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,834

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة