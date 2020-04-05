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موسم انتشاره.. هل ينقل البعوض والذباب "كورونا" من شخص لآخر؟

تساؤلات كثيرة ومحيرة مع ارتفاع درجات الحرارة بحلول الربيع والصيف

يتساءل الكثير حول العالم مع حلول الربيع وبدء درجات الحرارة في الارتفاع، عما إذا كانت الحشرات التي تكثر في هذه الفترة، مثل البعوض والذباب، قادرة على نقل العدوى بفيروس كورونا.

واستبعد علماء الحشرات في روسيا فرضية انتقال العدوى بفيروس كورونا "كوفيد-19" عن طريق الحشرات.

وقال العالم الروسي المتخصص في علم الحشرات والحمض النووي، قسطنطين كيتايف: "لا يوجد داعٍ للخوف من هذه الناحية"؛ مشيرًا إلى أن الصينيين بدورهم قاموا بدراسة في هذه الإطار، وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه بحسب "روسيا اليوم"، أكدت عالمة الحشرات يوليا لوفتسوفا، أن الأوساط العلمية "لم تتوصل إلى إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الحشرات قادرة على نقل العدوى بهذا الفيروس أم لا".

وقالت العالمة الروسية لوفتسوفا: "إذا تخيلنا أن شخصًا مصابًا عطس على يده، وبعد ذلك مباشرة حطت ذبابة على يده، ثم انتقلت لشخص آخر ونقلت له العدوى، هذه فرضية مستبعدة جدًّا".

فيروس كورونا الجديد

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موسم انتشاره.. هل ينقل البعوض والذباب "كورونا" من شخص لآخر؟
سبق

يتساءل الكثير حول العالم مع حلول الربيع وبدء درجات الحرارة في الارتفاع، عما إذا كانت الحشرات التي تكثر في هذه الفترة، مثل البعوض والذباب، قادرة على نقل العدوى بفيروس كورونا.

واستبعد علماء الحشرات في روسيا فرضية انتقال العدوى بفيروس كورونا "كوفيد-19" عن طريق الحشرات.

وقال العالم الروسي المتخصص في علم الحشرات والحمض النووي، قسطنطين كيتايف: "لا يوجد داعٍ للخوف من هذه الناحية"؛ مشيرًا إلى أن الصينيين بدورهم قاموا بدراسة في هذه الإطار، وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه بحسب "روسيا اليوم"، أكدت عالمة الحشرات يوليا لوفتسوفا، أن الأوساط العلمية "لم تتوصل إلى إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الحشرات قادرة على نقل العدوى بهذا الفيروس أم لا".

وقالت العالمة الروسية لوفتسوفا: "إذا تخيلنا أن شخصًا مصابًا عطس على يده، وبعد ذلك مباشرة حطت ذبابة على يده، ثم انتقلت لشخص آخر ونقلت له العدوى، هذه فرضية مستبعدة جدًّا".

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:22 AM

موسم انتشاره.. هل ينقل البعوض والذباب "كورونا" من شخص لآخر؟

تساؤلات كثيرة ومحيرة مع ارتفاع درجات الحرارة بحلول الربيع والصيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,041

يتساءل الكثير حول العالم مع حلول الربيع وبدء درجات الحرارة في الارتفاع، عما إذا كانت الحشرات التي تكثر في هذه الفترة، مثل البعوض والذباب، قادرة على نقل العدوى بفيروس كورونا.

واستبعد علماء الحشرات في روسيا فرضية انتقال العدوى بفيروس كورونا "كوفيد-19" عن طريق الحشرات.

وقال العالم الروسي المتخصص في علم الحشرات والحمض النووي، قسطنطين كيتايف: "لا يوجد داعٍ للخوف من هذه الناحية"؛ مشيرًا إلى أن الصينيين بدورهم قاموا بدراسة في هذه الإطار، وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه بحسب "روسيا اليوم"، أكدت عالمة الحشرات يوليا لوفتسوفا، أن الأوساط العلمية "لم تتوصل إلى إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الحشرات قادرة على نقل العدوى بهذا الفيروس أم لا".

وقالت العالمة الروسية لوفتسوفا: "إذا تخيلنا أن شخصًا مصابًا عطس على يده، وبعد ذلك مباشرة حطت ذبابة على يده، ثم انتقلت لشخص آخر ونقلت له العدوى، هذه فرضية مستبعدة جدًّا".

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