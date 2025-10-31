الميزانية السعودية تسجّل فائضاً بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021
أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019
سجّلت الميزانية السعودية فائضاً بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.
جاء ذلك في التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة لعام 1442- 1443هـ (2021م)، الذي أصدرته وزارة المالية.
نص تقرير وزارة المالية على الرابط: https://www.mof.gov.sa/financialreport/2021/Documents/Q3A2021.pdf
الميزانية السعودية تسجّل فائضاً بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-31
سجّلت الميزانية السعودية فائضاً بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.
جاء ذلك في التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة لعام 1442- 1443هـ (2021م)، الذي أصدرته وزارة المالية.
نص تقرير وزارة المالية على الرابط: https://www.mof.gov.sa/financialreport/2021/Documents/Q3A2021.pdf
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
04:44 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
05:12 PM
الميزانية السعودية تسجّل فائضاً بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021
أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019
سجّلت الميزانية السعودية فائضاً بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.
جاء ذلك في التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة لعام 1442- 1443هـ (2021م)، الذي أصدرته وزارة المالية.
نص تقرير وزارة المالية على الرابط: https://www.mof.gov.sa/financialreport/2021/Documents/Q3A2021.pdf