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الأزهر يبدأ التحضير لمؤتمر عالمي لنصرة القدس ودعم الهوية العربية والفلسطينية

بمشاركة مجلس حكماء المسلمين ورجال دين ومثقفين وسياسيين

بدأ الأزهر الشريف التحضير لمؤتمر عالمي لنصرة القدس مقرر عقده في يناير المقبل، بناء على دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ويعقد الأزهر اجتماعات مكثفة للتحضير للمؤتمر الهادف إلى التأكيد على "رفض القرارات الأميركية الباطلة بحق القدس المحتلة، وبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة".

تأتي دعوة الأزهر في أعقاب اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه نيته لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

ومن المقرر عقد المؤتمر في القاهرة، بالاشتراك مع مجلس حكماء المسلمين، وبحضور كبار رجال الدين والثقافة والسياسيين المعنيين بالقضية، وكذلك القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ويرمي المؤتمر إلى "الخروج بقرارات عملية تتناسب والتحديات الخطيرة التي تهدد أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين، والتحذير من إشاعة الكراهية بين الشعوب بهذه القرارات الظالمة واللاإنسانية".


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الأزهر يبدأ التحضير لمؤتمر عالمي لنصرة القدس ودعم الهوية العربية والفلسطينية
سبق

بدأ الأزهر الشريف التحضير لمؤتمر عالمي لنصرة القدس مقرر عقده في يناير المقبل، بناء على دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ويعقد الأزهر اجتماعات مكثفة للتحضير للمؤتمر الهادف إلى التأكيد على "رفض القرارات الأميركية الباطلة بحق القدس المحتلة، وبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة".

تأتي دعوة الأزهر في أعقاب اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه نيته لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

ومن المقرر عقد المؤتمر في القاهرة، بالاشتراك مع مجلس حكماء المسلمين، وبحضور كبار رجال الدين والثقافة والسياسيين المعنيين بالقضية، وكذلك القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ويرمي المؤتمر إلى "الخروج بقرارات عملية تتناسب والتحديات الخطيرة التي تهدد أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين، والتحذير من إشاعة الكراهية بين الشعوب بهذه القرارات الظالمة واللاإنسانية".


09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
08:38 PM

الأزهر يبدأ التحضير لمؤتمر عالمي لنصرة القدس ودعم الهوية العربية والفلسطينية

بمشاركة مجلس حكماء المسلمين ورجال دين ومثقفين وسياسيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الأزهر الشريف التحضير لمؤتمر عالمي لنصرة القدس مقرر عقده في يناير المقبل، بناء على دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ويعقد الأزهر اجتماعات مكثفة للتحضير للمؤتمر الهادف إلى التأكيد على "رفض القرارات الأميركية الباطلة بحق القدس المحتلة، وبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة".

تأتي دعوة الأزهر في أعقاب اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه نيته لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

ومن المقرر عقد المؤتمر في القاهرة، بالاشتراك مع مجلس حكماء المسلمين، وبحضور كبار رجال الدين والثقافة والسياسيين المعنيين بالقضية، وكذلك القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ويرمي المؤتمر إلى "الخروج بقرارات عملية تتناسب والتحديات الخطيرة التي تهدد أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين، والتحذير من إشاعة الكراهية بين الشعوب بهذه القرارات الظالمة واللاإنسانية".


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