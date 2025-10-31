أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
بعد تنفيذ أكثر من 2700 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2748 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة.
وتم ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
أمانة الشرقية
فيروس كورونا الجديد
أمانة المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-30
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2748 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة.
وتم ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
05:03 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:14 AM
أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
بعد تنفيذ أكثر من 2700 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2748 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة.
وتم ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.