النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق لقاح كورونا يبدأ تقديم خدماته لمنسوبي الإمارة بمكة وجدة

إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة ونائبه

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن بدء مباشرة فريق لقاح فيروس كورونا الطبي تقديم خدماته لمنسوبي الإمارة اعتبارًا من اليوم، وذلك في مقر الإمارة بجدة، وديوانها بالعاصمة المقدسة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان.

إمارة منطقة مكة المكرمة لقاح فيروس كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق لقاح كورونا يبدأ تقديم خدماته لمنسوبي الإمارة بمكة وجدة
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن بدء مباشرة فريق لقاح فيروس كورونا الطبي تقديم خدماته لمنسوبي الإمارة اعتبارًا من اليوم، وذلك في مقر الإمارة بجدة، وديوانها بالعاصمة المقدسة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
04:20 PM

فريق لقاح كورونا يبدأ تقديم خدماته لمنسوبي الإمارة بمكة وجدة

إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة ونائبه

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,045

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن بدء مباشرة فريق لقاح فيروس كورونا الطبي تقديم خدماته لمنسوبي الإمارة اعتبارًا من اليوم، وذلك في مقر الإمارة بجدة، وديوانها بالعاصمة المقدسة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة