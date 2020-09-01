"القحطاني" يحصل على الماجستير في صحة الأمراض العقلية والنفسية

حصل مبارك القحطاني على درجة الماجستير من جامعة بلفاست ببريطانيا.
وناقش القحطاني رسالة الماجستير في صحة الأمراض العقلية والنفسية واجتازها حاصلاً على درجة الماجستير.
حصل مبارك القحطاني على درجة الماجستير من جامعة بلفاست ببريطانيا.
وناقش القحطاني رسالة الماجستير في صحة الأمراض العقلية والنفسية واجتازها حاصلاً على درجة الماجستير.
حصل مبارك القحطاني على درجة الماجستير من جامعة بلفاست ببريطانيا.
وناقش القحطاني رسالة الماجستير في صحة الأمراض العقلية والنفسية واجتازها حاصلاً على درجة الماجستير.
حصل مبارك القحطاني على درجة الماجستير من جامعة بلفاست ببريطانيا.
وناقش القحطاني رسالة الماجستير في صحة الأمراض العقلية والنفسية واجتازها حاصلاً على درجة الماجستير.