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"مستعد 2" بجامعة شقراء.. فتح التسجيل لطلبة وخريجي الثانوية عبر 4 باقات

دورات تدريبية ينفذها نخبة من أعضاء هيئة التدريس عن بُعد في الإجازة الصيفية

أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من البرنامج الصيفي "مستعدReady to Go 2"، والذي من المقرر أن تبدأ دوراته التدريبية يوم الأحد الموافق 22/12/1442هـ، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 18/1/1443هـ، ويستهدف طلبة وخريجي الثانوية العامة من الجنسين بمبالغ رمزية للاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية.

وينفذ الدورات التدريبية للبرنامج نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة عن بُعد، خلال الإجازة الصيفية، حيث تأتي هذه المرحلة من البرنامج من منطلق حرص الجامعة الدائم وسعيها الحثيث للرقي بالمجتمعات المحلية وتنميتها، واستثمار الوسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل للقيام برسالتها التعليمية، وواجباتها الوطنية، حيث يحصل المتدربون على دورة مجانية في ريادة الأعمال إضافة إلى خصم لذوي شهداء الواجب.

ويشتمل هذا البرنامج التدريبي على أربع باقات متنوعة يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة الاختيار من بينها، حيث تضم الباقة الأولى: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية "، ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات العلوم الأساسية" ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات رقمية"، ومدتها 4 أيام، ودورة "مهارات جامعية" لمدة 4 أيام، كما تشمل الباقة الثانية: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية"، ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات العلوم الأساسية"، لمدة 16 يومًا.

وتحتوي الباقة الثالثة على: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية" ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات رقمية" ومدتها 4 أيام، ودورة "مهارات جامعية" لمدة 4 أيام، في حين تحتوي الباقة الرابعة على: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية" لمدة 16يومًا، ودورة "الإعداد لاجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية "STEP" لمدة 16 يومًا، كما توجد دورات اختيارية على الباقات الأولى أو الثانية أو الثالثة وهي: دورة "الإعداد لاجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزيةSTEP" "لمدة 16 يومًا.

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"مستعد 2" بجامعة شقراء.. فتح التسجيل لطلبة وخريجي الثانوية عبر 4 باقات
سبق

أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من البرنامج الصيفي "مستعدReady to Go 2"، والذي من المقرر أن تبدأ دوراته التدريبية يوم الأحد الموافق 22/12/1442هـ، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 18/1/1443هـ، ويستهدف طلبة وخريجي الثانوية العامة من الجنسين بمبالغ رمزية للاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية.

وينفذ الدورات التدريبية للبرنامج نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة عن بُعد، خلال الإجازة الصيفية، حيث تأتي هذه المرحلة من البرنامج من منطلق حرص الجامعة الدائم وسعيها الحثيث للرقي بالمجتمعات المحلية وتنميتها، واستثمار الوسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل للقيام برسالتها التعليمية، وواجباتها الوطنية، حيث يحصل المتدربون على دورة مجانية في ريادة الأعمال إضافة إلى خصم لذوي شهداء الواجب.

ويشتمل هذا البرنامج التدريبي على أربع باقات متنوعة يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة الاختيار من بينها، حيث تضم الباقة الأولى: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية "، ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات العلوم الأساسية" ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات رقمية"، ومدتها 4 أيام، ودورة "مهارات جامعية" لمدة 4 أيام، كما تشمل الباقة الثانية: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية"، ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات العلوم الأساسية"، لمدة 16 يومًا.

وتحتوي الباقة الثالثة على: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية" ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات رقمية" ومدتها 4 أيام، ودورة "مهارات جامعية" لمدة 4 أيام، في حين تحتوي الباقة الرابعة على: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية" لمدة 16يومًا، ودورة "الإعداد لاجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية "STEP" لمدة 16 يومًا، كما توجد دورات اختيارية على الباقات الأولى أو الثانية أو الثالثة وهي: دورة "الإعداد لاجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزيةSTEP" "لمدة 16 يومًا.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
03:27 PM

"مستعد 2" بجامعة شقراء.. فتح التسجيل لطلبة وخريجي الثانوية عبر 4 باقات

دورات تدريبية ينفذها نخبة من أعضاء هيئة التدريس عن بُعد في الإجازة الصيفية

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فلاح الجوفان - شقراء
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أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من البرنامج الصيفي "مستعدReady to Go 2"، والذي من المقرر أن تبدأ دوراته التدريبية يوم الأحد الموافق 22/12/1442هـ، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 18/1/1443هـ، ويستهدف طلبة وخريجي الثانوية العامة من الجنسين بمبالغ رمزية للاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية.

وينفذ الدورات التدريبية للبرنامج نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة عن بُعد، خلال الإجازة الصيفية، حيث تأتي هذه المرحلة من البرنامج من منطلق حرص الجامعة الدائم وسعيها الحثيث للرقي بالمجتمعات المحلية وتنميتها، واستثمار الوسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل للقيام برسالتها التعليمية، وواجباتها الوطنية، حيث يحصل المتدربون على دورة مجانية في ريادة الأعمال إضافة إلى خصم لذوي شهداء الواجب.

ويشتمل هذا البرنامج التدريبي على أربع باقات متنوعة يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة الاختيار من بينها، حيث تضم الباقة الأولى: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية "، ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات العلوم الأساسية" ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات رقمية"، ومدتها 4 أيام، ودورة "مهارات جامعية" لمدة 4 أيام، كما تشمل الباقة الثانية: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية"، ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات العلوم الأساسية"، لمدة 16 يومًا.

وتحتوي الباقة الثالثة على: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية" ومدتها 16 يومًا، ودورة "مهارات رقمية" ومدتها 4 أيام، ودورة "مهارات جامعية" لمدة 4 أيام، في حين تحتوي الباقة الرابعة على: دورة "مهارات اللغة الإنجليزية" لمدة 16يومًا، ودورة "الإعداد لاجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية "STEP" لمدة 16 يومًا، كما توجد دورات اختيارية على الباقات الأولى أو الثانية أو الثالثة وهي: دورة "الإعداد لاجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزيةSTEP" "لمدة 16 يومًا.

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