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"تطوير" تدعو أولياء أمور الطلاب إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي

استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ومن خلال موقع "نور"

دعت شركة تطوير لخدمات النقل (الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي) أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وذلك من خلال موقع نظام نور الوزاري: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

وأكدت تطبيقها جميع الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الواردة من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تطبيق التباعد، وارتداء الكمامة، واستخدام المعقمات، وتعقيم الحافلات، منبهةً إلى أهمية التسجيل المبكر؛ نظرًا لمحدودية المقاعد، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية؛ لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجةً لها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبعد عن المدرسة.

وبينت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة رعاها الله، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل، مبينةً أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة سيُسترَد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وخصصت الشركة أكثر من 10 قنوات لاستقبال الاستفسارات والشكاوى على جميع منصات التوصل الاجتماعي، إضافة إلى الرقم الموحد 8001231000.

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"تطوير" تدعو أولياء أمور الطلاب إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي
سبق

دعت شركة تطوير لخدمات النقل (الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي) أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وذلك من خلال موقع نظام نور الوزاري: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

وأكدت تطبيقها جميع الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الواردة من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تطبيق التباعد، وارتداء الكمامة، واستخدام المعقمات، وتعقيم الحافلات، منبهةً إلى أهمية التسجيل المبكر؛ نظرًا لمحدودية المقاعد، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية؛ لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجةً لها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبعد عن المدرسة.

وبينت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة رعاها الله، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل، مبينةً أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة سيُسترَد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وخصصت الشركة أكثر من 10 قنوات لاستقبال الاستفسارات والشكاوى على جميع منصات التوصل الاجتماعي، إضافة إلى الرقم الموحد 8001231000.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
02:51 PM

"تطوير" تدعو أولياء أمور الطلاب إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي

استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ومن خلال موقع "نور"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت شركة تطوير لخدمات النقل (الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي) أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وذلك من خلال موقع نظام نور الوزاري: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

وأكدت تطبيقها جميع الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الواردة من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تطبيق التباعد، وارتداء الكمامة، واستخدام المعقمات، وتعقيم الحافلات، منبهةً إلى أهمية التسجيل المبكر؛ نظرًا لمحدودية المقاعد، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية؛ لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجةً لها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبعد عن المدرسة.

وبينت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة رعاها الله، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل، مبينةً أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة سيُسترَد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وخصصت الشركة أكثر من 10 قنوات لاستقبال الاستفسارات والشكاوى على جميع منصات التوصل الاجتماعي، إضافة إلى الرقم الموحد 8001231000.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,581
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,477
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,798
2.5 مليار ..

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