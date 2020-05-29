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طلاب التعليم بسراة عبيدة لقيادة المملكة: سنحمل الوطن على أكتافنا

نظير ما وجدوه من عناية واهتمام بهم لإكمال تعليمهم في ظل ظروف كورونا

بعث عدد من طلاب مدارس التعليم بالحد الجنوبي برسائل مسجلة بالفيديو تحمل عبارات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما وجدوه من عناية واهتمام بهم لإكمال رحلتهم التعليمية في ظل ظروف جائحة كورنا.

جاء ذلك خلال حفل المعايدة الافتراضي -عبر الاتصال المرئي - والذي أقامته إدارة التعليم بسراة عبيدة مساء الجمعة بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي رعاه مدير التعليم، وقد أكدوا للقيادة الرشيدة من خلال تلك الرسائل بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لحمل هذا الوطن الغالي على أكتافهم وبناء مستقبله الزاهر بسواعدهم الفتية.

وكان حفل المعايدة قد انطلق بالنشيد الوطني السعودي ثم بدئ الحفل بكلمة لراعي الحفل مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي رفع من خلالها التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر مشيداً بجهود الدولة بقيادتها الحكيمة والتي حرصت على أمن الوطن وسلامة المواطنين من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات السديدة التي اتخذتها في التعامل مع جائحة كورونا.

وأكد الدكتور العلكمي على أن التعليم وخلال المرحلة الماضية قدم عملاً رائعاً وتجربة مميزة تستحق التقدير، منوهاً بحرص وزارة التعليم على إنهاء العام الدراسي وفق خطط آتت ثمارها خدمةً للطلاب والطالبات خلال مرحلة التعليم عن بعد.

تعليم سراة عبيدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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طلاب التعليم بسراة عبيدة لقيادة المملكة: سنحمل الوطن على أكتافنا
سبق

بعث عدد من طلاب مدارس التعليم بالحد الجنوبي برسائل مسجلة بالفيديو تحمل عبارات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما وجدوه من عناية واهتمام بهم لإكمال رحلتهم التعليمية في ظل ظروف جائحة كورنا.

جاء ذلك خلال حفل المعايدة الافتراضي -عبر الاتصال المرئي - والذي أقامته إدارة التعليم بسراة عبيدة مساء الجمعة بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي رعاه مدير التعليم، وقد أكدوا للقيادة الرشيدة من خلال تلك الرسائل بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لحمل هذا الوطن الغالي على أكتافهم وبناء مستقبله الزاهر بسواعدهم الفتية.

وكان حفل المعايدة قد انطلق بالنشيد الوطني السعودي ثم بدئ الحفل بكلمة لراعي الحفل مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي رفع من خلالها التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر مشيداً بجهود الدولة بقيادتها الحكيمة والتي حرصت على أمن الوطن وسلامة المواطنين من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات السديدة التي اتخذتها في التعامل مع جائحة كورونا.

وأكد الدكتور العلكمي على أن التعليم وخلال المرحلة الماضية قدم عملاً رائعاً وتجربة مميزة تستحق التقدير، منوهاً بحرص وزارة التعليم على إنهاء العام الدراسي وفق خطط آتت ثمارها خدمةً للطلاب والطالبات خلال مرحلة التعليم عن بعد.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
10:30 PM

طلاب التعليم بسراة عبيدة لقيادة المملكة: سنحمل الوطن على أكتافنا

نظير ما وجدوه من عناية واهتمام بهم لإكمال تعليمهم في ظل ظروف كورونا

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علي حفول - سراة عبيدة
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بعث عدد من طلاب مدارس التعليم بالحد الجنوبي برسائل مسجلة بالفيديو تحمل عبارات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما وجدوه من عناية واهتمام بهم لإكمال رحلتهم التعليمية في ظل ظروف جائحة كورنا.

جاء ذلك خلال حفل المعايدة الافتراضي -عبر الاتصال المرئي - والذي أقامته إدارة التعليم بسراة عبيدة مساء الجمعة بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي رعاه مدير التعليم، وقد أكدوا للقيادة الرشيدة من خلال تلك الرسائل بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لحمل هذا الوطن الغالي على أكتافهم وبناء مستقبله الزاهر بسواعدهم الفتية.

وكان حفل المعايدة قد انطلق بالنشيد الوطني السعودي ثم بدئ الحفل بكلمة لراعي الحفل مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي رفع من خلالها التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر مشيداً بجهود الدولة بقيادتها الحكيمة والتي حرصت على أمن الوطن وسلامة المواطنين من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات السديدة التي اتخذتها في التعامل مع جائحة كورونا.

وأكد الدكتور العلكمي على أن التعليم وخلال المرحلة الماضية قدم عملاً رائعاً وتجربة مميزة تستحق التقدير، منوهاً بحرص وزارة التعليم على إنهاء العام الدراسي وفق خطط آتت ثمارها خدمةً للطلاب والطالبات خلال مرحلة التعليم عن بعد.

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