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المركز الأوروبي للوقاية: هذه الدول الأربعة الأكثر أماناً للسفر إليها حالياً

قال إن باقي دول أوروبا عالية الخطورة بسبب معدلات الإصابة بــ"كورونا"

كشف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن الدول الأوروبية الأربعة الآمنة للسفر إليها بسبب قلة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا وفقاً لصحيفة صن.

وتفصيلاً، أوضح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أن النرويج وفنلندا وأجزاء من اليونان فقط على قائمة المخاطر المتوسطة، فيما كانت الدولة الوحيدة الآمنة تمام هي غرينلاند.

وتجمع خريطة الأمان للسفر بين معدل الإصابة بفيروس كورونا آخر 14 يوماً بالإضافة إلى معدل الاختبار ومعدل الحالات الإيجابية، فيما جاءت تقريباً باقي دول أوروبا في منطقة عالية الخطورة.

وتعتبر الدول الثلاث فقط ذات مخاطر معتدلة، حيث يوجد بها أقل من 50 حالة جديدة لكل 10 آلاف خلال 14 يوماً، ولكن معدلات الاختبار إيجابية بنسبة 4٪ أو أعلى.

والدولة الوحيدة التي تقع في المنطقة الخضراء الآمنة هي غرينلاند، بينما لم تضاف كل من أيرلندا الشمالية وسلوفاكيا إلى القائمة بسبب عدم كفاية بيانات الاختبار.

كان عدد من الدول الأوروبية قد فرضت قيوداً للسفر إليها، من بينها إسبانيا التي ألزمت الوافدين إليها بالحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين، فيما ألزمت اليونان بضرورة إجراء اختبار فيروس كورونا وتكون نتيجته سلبية اعتباراً من السبت 7 نوفمبر الماضي.

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المركز الأوروبي للوقاية: هذه الدول الأربعة الأكثر أماناً للسفر إليها حالياً
سبق

كشف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن الدول الأوروبية الأربعة الآمنة للسفر إليها بسبب قلة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا وفقاً لصحيفة صن.

وتفصيلاً، أوضح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أن النرويج وفنلندا وأجزاء من اليونان فقط على قائمة المخاطر المتوسطة، فيما كانت الدولة الوحيدة الآمنة تمام هي غرينلاند.

وتجمع خريطة الأمان للسفر بين معدل الإصابة بفيروس كورونا آخر 14 يوماً بالإضافة إلى معدل الاختبار ومعدل الحالات الإيجابية، فيما جاءت تقريباً باقي دول أوروبا في منطقة عالية الخطورة.

وتعتبر الدول الثلاث فقط ذات مخاطر معتدلة، حيث يوجد بها أقل من 50 حالة جديدة لكل 10 آلاف خلال 14 يوماً، ولكن معدلات الاختبار إيجابية بنسبة 4٪ أو أعلى.

والدولة الوحيدة التي تقع في المنطقة الخضراء الآمنة هي غرينلاند، بينما لم تضاف كل من أيرلندا الشمالية وسلوفاكيا إلى القائمة بسبب عدم كفاية بيانات الاختبار.

كان عدد من الدول الأوروبية قد فرضت قيوداً للسفر إليها، من بينها إسبانيا التي ألزمت الوافدين إليها بالحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين، فيما ألزمت اليونان بضرورة إجراء اختبار فيروس كورونا وتكون نتيجته سلبية اعتباراً من السبت 7 نوفمبر الماضي.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
10:40 PM

المركز الأوروبي للوقاية: هذه الدول الأربعة الأكثر أماناً للسفر إليها حالياً

قال إن باقي دول أوروبا عالية الخطورة بسبب معدلات الإصابة بــ"كورونا"

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خالد خليل - الرياض
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كشف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن الدول الأوروبية الأربعة الآمنة للسفر إليها بسبب قلة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا وفقاً لصحيفة صن.

وتفصيلاً، أوضح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أن النرويج وفنلندا وأجزاء من اليونان فقط على قائمة المخاطر المتوسطة، فيما كانت الدولة الوحيدة الآمنة تمام هي غرينلاند.

وتجمع خريطة الأمان للسفر بين معدل الإصابة بفيروس كورونا آخر 14 يوماً بالإضافة إلى معدل الاختبار ومعدل الحالات الإيجابية، فيما جاءت تقريباً باقي دول أوروبا في منطقة عالية الخطورة.

وتعتبر الدول الثلاث فقط ذات مخاطر معتدلة، حيث يوجد بها أقل من 50 حالة جديدة لكل 10 آلاف خلال 14 يوماً، ولكن معدلات الاختبار إيجابية بنسبة 4٪ أو أعلى.

والدولة الوحيدة التي تقع في المنطقة الخضراء الآمنة هي غرينلاند، بينما لم تضاف كل من أيرلندا الشمالية وسلوفاكيا إلى القائمة بسبب عدم كفاية بيانات الاختبار.

كان عدد من الدول الأوروبية قد فرضت قيوداً للسفر إليها، من بينها إسبانيا التي ألزمت الوافدين إليها بالحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين، فيما ألزمت اليونان بضرورة إجراء اختبار فيروس كورونا وتكون نتيجته سلبية اعتباراً من السبت 7 نوفمبر الماضي.

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