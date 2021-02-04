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جامعة جدة تناقش مشروعي السكن الجامعي والمدينة الرياضية

خلال اجتماع مجلس الإدارة وعدد من رجال الأعمال

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار والتنمية المستدامة بجامعة جدة اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس الجامعة د.عدنان الحميدان وحضور رئيس مجلس الإدارة لصندوق الاستثمار والتنمية المستدامة ووكلاء الجامعة ورجال الأعمال د. مازن بن سليمان فقيه، ومحمد بن عمر بغلف، وعبدالإله بن معتوق مؤمنة، وهاني بن يوسف فادن.

وناقش المجلس آخر المستجدات والتطورات لمشاريع الصندوق وخططه المستقبلية، حيث اطلع المجلس على العرض المقدم من شركة مفاز العربية للتقيم العقاري بخصوص دراسة أفضل وأعلى استخدام لأحد الأراضي المخصصة للاستثمار بمقر الجامعة الرئيسي للطلاب على طريق عسفان.

وقدم المدير التنفيذي للصندوق الدكتور مراد بن إبراهيم أنديجاني تفاصيل عن مشروع تشطيب مبنى جنوب الفيصلية وتجهيزه لإقامة المركز الطبي الجامعي ومعهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية. بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بمشروع إقامة مدرسة القيادة النسائية.

كما تم التطرق إلى مبادرات تأسيس وتطوير مشروع السكن الجامعي ومشروع المدينة الرياضية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل أن برنامج التخصيص يرتكز على سبعة مسارات رئيسية ومنها مسار المباني التعليمية والأكاديمية ومسار الإسكان ومسار المستشفيات الجامعية ومسار المباني المتخصصة وهي المباني غير التعليمية مثل الصالات الرياضية.

وأبان الدكتور المزعل أنه قد تم الاجتماع مع الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص في وزارة التعليم وتم الاتفاق للتركيز في الفترة القادمة على مشروعي السكن الجامعي ومشروع المدينة الرياضية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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جامعة جدة تناقش مشروعي السكن الجامعي والمدينة الرياضية
سبق

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار والتنمية المستدامة بجامعة جدة اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس الجامعة د.عدنان الحميدان وحضور رئيس مجلس الإدارة لصندوق الاستثمار والتنمية المستدامة ووكلاء الجامعة ورجال الأعمال د. مازن بن سليمان فقيه، ومحمد بن عمر بغلف، وعبدالإله بن معتوق مؤمنة، وهاني بن يوسف فادن.

وناقش المجلس آخر المستجدات والتطورات لمشاريع الصندوق وخططه المستقبلية، حيث اطلع المجلس على العرض المقدم من شركة مفاز العربية للتقيم العقاري بخصوص دراسة أفضل وأعلى استخدام لأحد الأراضي المخصصة للاستثمار بمقر الجامعة الرئيسي للطلاب على طريق عسفان.

وقدم المدير التنفيذي للصندوق الدكتور مراد بن إبراهيم أنديجاني تفاصيل عن مشروع تشطيب مبنى جنوب الفيصلية وتجهيزه لإقامة المركز الطبي الجامعي ومعهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية. بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بمشروع إقامة مدرسة القيادة النسائية.

كما تم التطرق إلى مبادرات تأسيس وتطوير مشروع السكن الجامعي ومشروع المدينة الرياضية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل أن برنامج التخصيص يرتكز على سبعة مسارات رئيسية ومنها مسار المباني التعليمية والأكاديمية ومسار الإسكان ومسار المستشفيات الجامعية ومسار المباني المتخصصة وهي المباني غير التعليمية مثل الصالات الرياضية.

وأبان الدكتور المزعل أنه قد تم الاجتماع مع الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص في وزارة التعليم وتم الاتفاق للتركيز في الفترة القادمة على مشروعي السكن الجامعي ومشروع المدينة الرياضية.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
06:00 PM

جامعة جدة تناقش مشروعي السكن الجامعي والمدينة الرياضية

خلال اجتماع مجلس الإدارة وعدد من رجال الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار والتنمية المستدامة بجامعة جدة اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس الجامعة د.عدنان الحميدان وحضور رئيس مجلس الإدارة لصندوق الاستثمار والتنمية المستدامة ووكلاء الجامعة ورجال الأعمال د. مازن بن سليمان فقيه، ومحمد بن عمر بغلف، وعبدالإله بن معتوق مؤمنة، وهاني بن يوسف فادن.

وناقش المجلس آخر المستجدات والتطورات لمشاريع الصندوق وخططه المستقبلية، حيث اطلع المجلس على العرض المقدم من شركة مفاز العربية للتقيم العقاري بخصوص دراسة أفضل وأعلى استخدام لأحد الأراضي المخصصة للاستثمار بمقر الجامعة الرئيسي للطلاب على طريق عسفان.

وقدم المدير التنفيذي للصندوق الدكتور مراد بن إبراهيم أنديجاني تفاصيل عن مشروع تشطيب مبنى جنوب الفيصلية وتجهيزه لإقامة المركز الطبي الجامعي ومعهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية. بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بمشروع إقامة مدرسة القيادة النسائية.

كما تم التطرق إلى مبادرات تأسيس وتطوير مشروع السكن الجامعي ومشروع المدينة الرياضية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل أن برنامج التخصيص يرتكز على سبعة مسارات رئيسية ومنها مسار المباني التعليمية والأكاديمية ومسار الإسكان ومسار المستشفيات الجامعية ومسار المباني المتخصصة وهي المباني غير التعليمية مثل الصالات الرياضية.

وأبان الدكتور المزعل أنه قد تم الاجتماع مع الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص في وزارة التعليم وتم الاتفاق للتركيز في الفترة القادمة على مشروعي السكن الجامعي ومشروع المدينة الرياضية.

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