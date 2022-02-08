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بلغ 84.7 مليار يورو.. فرنسا تسجِّل أسوأ عجز تجاري في تاريخها خلال 2021

"ريستر" أرجع بعض أسبابه إلى ارتفاع فاتورة الطاقة

سجَّلت فرنسا في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها، بلغ 84.7 مليار يورو، بحسب ما أفادت إدارة الجمارك اليوم الثلاثاء.

وبيَّنت الجمارك الفرنسية في بيان نقلته "فرانس 24" أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي بالطاقة، وبالمنتجات المصنعة.

من جانبه، أوضح وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر، خلال مؤتمر صحفي، أن التدهور يعود خصوصًا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ17.9 مليار يورو.

وأضاف بأنه من جانب آخر ما زالت قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجلتها عام 2019، مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57 في المئة فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية.

وحتى الآن كان أكبر عجز تجاري قد سُجِّل عام 2011 مع 75 مليار يورو.

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بلغ 84.7 مليار يورو.. فرنسا تسجِّل أسوأ عجز تجاري في تاريخها خلال 2021
سبق

سجَّلت فرنسا في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها، بلغ 84.7 مليار يورو، بحسب ما أفادت إدارة الجمارك اليوم الثلاثاء.

وبيَّنت الجمارك الفرنسية في بيان نقلته "فرانس 24" أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي بالطاقة، وبالمنتجات المصنعة.

من جانبه، أوضح وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر، خلال مؤتمر صحفي، أن التدهور يعود خصوصًا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ17.9 مليار يورو.

وأضاف بأنه من جانب آخر ما زالت قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجلتها عام 2019، مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57 في المئة فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية.

وحتى الآن كان أكبر عجز تجاري قد سُجِّل عام 2011 مع 75 مليار يورو.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:25 PM

بلغ 84.7 مليار يورو.. فرنسا تسجِّل أسوأ عجز تجاري في تاريخها خلال 2021

"ريستر" أرجع بعض أسبابه إلى ارتفاع فاتورة الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت فرنسا في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها، بلغ 84.7 مليار يورو، بحسب ما أفادت إدارة الجمارك اليوم الثلاثاء.

وبيَّنت الجمارك الفرنسية في بيان نقلته "فرانس 24" أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي بالطاقة، وبالمنتجات المصنعة.

من جانبه، أوضح وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر، خلال مؤتمر صحفي، أن التدهور يعود خصوصًا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ17.9 مليار يورو.

وأضاف بأنه من جانب آخر ما زالت قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجلتها عام 2019، مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57 في المئة فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية.

وحتى الآن كان أكبر عجز تجاري قد سُجِّل عام 2011 مع 75 مليار يورو.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,009
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