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المسند: #كيار ينهار و#مها ترتقي إلى إعصار غدًا

قال: استقرار جوي عام وكتلة جوية رطبة فوق الشمالية

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن إعصار "كيار" تَحَوّل إلى عاصفة مدارية، ومن المتوقع أن ترتقي العاصفة "مها" إلى إعصار يوم غد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": إعصار #كيار ينهار ويتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة 92كم/ساعة، والحمد لله الذي صرفه عن البر العماني.

وأضاف: عاصفة #مها الجديدة -وعلى إثر كيار- تتحرك في بحر العرب باتجاه الشمال، ومتوقع أن تتقوى لترتقي إلى إعصار يوم غد، والاتجاه المتوقع السواحلُ العمانية.

وتابع: اليوم استقرار جوي عام، وكتلة جوية رطبة جاثمة فوق المناطق الشمالية والوسطى. الرطوبة النسبية فجر اليوم مرتفعة في الأجواء: الرياض 83% والقصيم 88% والحدود_الشمالية 94% والأحساء 89%؛ بينما في #جدة 69% و#الدمام 62%.

كيار إعصار كيار إعصار مها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: #كيار ينهار و#مها ترتقي إلى إعصار غدًا
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن إعصار "كيار" تَحَوّل إلى عاصفة مدارية، ومن المتوقع أن ترتقي العاصفة "مها" إلى إعصار يوم غد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": إعصار #كيار ينهار ويتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة 92كم/ساعة، والحمد لله الذي صرفه عن البر العماني.

وأضاف: عاصفة #مها الجديدة -وعلى إثر كيار- تتحرك في بحر العرب باتجاه الشمال، ومتوقع أن تتقوى لترتقي إلى إعصار يوم غد، والاتجاه المتوقع السواحلُ العمانية.

وتابع: اليوم استقرار جوي عام، وكتلة جوية رطبة جاثمة فوق المناطق الشمالية والوسطى. الرطوبة النسبية فجر اليوم مرتفعة في الأجواء: الرياض 83% والقصيم 88% والحدود_الشمالية 94% والأحساء 89%؛ بينما في #جدة 69% و#الدمام 62%.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
08:33 AM

المسند: #كيار ينهار و#مها ترتقي إلى إعصار غدًا

قال: استقرار جوي عام وكتلة جوية رطبة فوق الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن إعصار "كيار" تَحَوّل إلى عاصفة مدارية، ومن المتوقع أن ترتقي العاصفة "مها" إلى إعصار يوم غد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": إعصار #كيار ينهار ويتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة 92كم/ساعة، والحمد لله الذي صرفه عن البر العماني.

وأضاف: عاصفة #مها الجديدة -وعلى إثر كيار- تتحرك في بحر العرب باتجاه الشمال، ومتوقع أن تتقوى لترتقي إلى إعصار يوم غد، والاتجاه المتوقع السواحلُ العمانية.

وتابع: اليوم استقرار جوي عام، وكتلة جوية رطبة جاثمة فوق المناطق الشمالية والوسطى. الرطوبة النسبية فجر اليوم مرتفعة في الأجواء: الرياض 83% والقصيم 88% والحدود_الشمالية 94% والأحساء 89%؛ بينما في #جدة 69% و#الدمام 62%.

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