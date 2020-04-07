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البرلمان الإيراني: الكشف عن 11 إصابة جديدة بكورونا بين النواب

تابش: عدد النواب المحتمل إصابتهم بالفيروس قد يصل إلى خمسين

قال عضو في البرلمان الإيراني، إنه تم الكشف عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان، بعد إجرائهم الفحوص اللازمة.

وقال أكبر رنجبر زادة؛ عضو لجنة رئاسة البرلمان، إن نواباً أجروا فحوص كورونا خلال اليومين الماضيين وثبتت إصابة 11 نائباً منهم بالفيروس.

ووفق "روسيا اليوم"، من جهته قال محمد رضا تابش؛ عضو مدينة أردكان في البرلمان: "قدّمنا مشروع قامون لتعطيل البلاد لشهر كامل؛ لأن عدد النواب الذين يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا قد يصل إلى خمسين، وبعد ذلك لن نتمكّن من عقد اجتماعات البرلمان".

وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، أجرى 270 نائباً وموظفاً في البرلمان فحوص فيروس كورونا.

وعقد البرلمان الإيراني، صباح اليوم، أول اجتماعاته منذ تفشي فيروس كورونا في إيران، وأظهرت صور أن النواب لم يراعوا الفواصل المطلوبة بينهم للحد من انتشار الفيروس.

إيران فيروس كورونا الجديد

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البرلمان الإيراني: الكشف عن 11 إصابة جديدة بكورونا بين النواب
سبق

قال عضو في البرلمان الإيراني، إنه تم الكشف عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان، بعد إجرائهم الفحوص اللازمة.

وقال أكبر رنجبر زادة؛ عضو لجنة رئاسة البرلمان، إن نواباً أجروا فحوص كورونا خلال اليومين الماضيين وثبتت إصابة 11 نائباً منهم بالفيروس.

ووفق "روسيا اليوم"، من جهته قال محمد رضا تابش؛ عضو مدينة أردكان في البرلمان: "قدّمنا مشروع قامون لتعطيل البلاد لشهر كامل؛ لأن عدد النواب الذين يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا قد يصل إلى خمسين، وبعد ذلك لن نتمكّن من عقد اجتماعات البرلمان".

وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، أجرى 270 نائباً وموظفاً في البرلمان فحوص فيروس كورونا.

وعقد البرلمان الإيراني، صباح اليوم، أول اجتماعاته منذ تفشي فيروس كورونا في إيران، وأظهرت صور أن النواب لم يراعوا الفواصل المطلوبة بينهم للحد من انتشار الفيروس.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:34 PM

البرلمان الإيراني: الكشف عن 11 إصابة جديدة بكورونا بين النواب

تابش: عدد النواب المحتمل إصابتهم بالفيروس قد يصل إلى خمسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عضو في البرلمان الإيراني، إنه تم الكشف عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان، بعد إجرائهم الفحوص اللازمة.

وقال أكبر رنجبر زادة؛ عضو لجنة رئاسة البرلمان، إن نواباً أجروا فحوص كورونا خلال اليومين الماضيين وثبتت إصابة 11 نائباً منهم بالفيروس.

ووفق "روسيا اليوم"، من جهته قال محمد رضا تابش؛ عضو مدينة أردكان في البرلمان: "قدّمنا مشروع قامون لتعطيل البلاد لشهر كامل؛ لأن عدد النواب الذين يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا قد يصل إلى خمسين، وبعد ذلك لن نتمكّن من عقد اجتماعات البرلمان".

وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، أجرى 270 نائباً وموظفاً في البرلمان فحوص فيروس كورونا.

وعقد البرلمان الإيراني، صباح اليوم، أول اجتماعاته منذ تفشي فيروس كورونا في إيران، وأظهرت صور أن النواب لم يراعوا الفواصل المطلوبة بينهم للحد من انتشار الفيروس.

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