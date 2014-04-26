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"مسام" ينتزع 1.835 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الماضي

زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2021م من انتزاع 1.835 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 236.864 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 57 لغمًا مضادًا للأفراد، و962 لغمًا مضادًا للدبابات، و812 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

ونُزع من محافظة عدن 359 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من إزالة 340 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى نزع ذخيرة غير متفجرة و80 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 3 ذخائر غير متفجرة، و8 ألغام مضادة للدبابات. كما تم نزع 120 ذخيرة غير متفجرة في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 264 ذخيرة غير متفجرة و159 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة مأرب، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة تم نزع 105 ألغام مضادة للدبابات، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 62 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية بيحان تم نزع ذخيرة غير متفجرة، ونزع 50 لغمًا مضادًا للأفراد و136 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية عسيلان بشبوة.

كما تم في محافظة تعز نزع لغمين مضادين للأفراد وعبوة ناسفة في مديرية الوازعية، إضافة إلى 35 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و99 لغمًا مضادًا للدبابات و ذخيرتين غير متفجرة و3 عبوات ناسفة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع 1.835 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الماضي
سبق

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2021م من انتزاع 1.835 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 236.864 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 57 لغمًا مضادًا للأفراد، و962 لغمًا مضادًا للدبابات، و812 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

ونُزع من محافظة عدن 359 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من إزالة 340 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى نزع ذخيرة غير متفجرة و80 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 3 ذخائر غير متفجرة، و8 ألغام مضادة للدبابات. كما تم نزع 120 ذخيرة غير متفجرة في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 264 ذخيرة غير متفجرة و159 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة مأرب، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة تم نزع 105 ألغام مضادة للدبابات، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 62 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية بيحان تم نزع ذخيرة غير متفجرة، ونزع 50 لغمًا مضادًا للأفراد و136 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية عسيلان بشبوة.

كما تم في محافظة تعز نزع لغمين مضادين للأفراد وعبوة ناسفة في مديرية الوازعية، إضافة إلى 35 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و99 لغمًا مضادًا للدبابات و ذخيرتين غير متفجرة و3 عبوات ناسفة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
03:21 PM

"مسام" ينتزع 1.835 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الماضي

زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2021م من انتزاع 1.835 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 236.864 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 57 لغمًا مضادًا للأفراد، و962 لغمًا مضادًا للدبابات، و812 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

ونُزع من محافظة عدن 359 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من إزالة 340 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى نزع ذخيرة غير متفجرة و80 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 3 ذخائر غير متفجرة، و8 ألغام مضادة للدبابات. كما تم نزع 120 ذخيرة غير متفجرة في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 264 ذخيرة غير متفجرة و159 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة مأرب، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة تم نزع 105 ألغام مضادة للدبابات، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 62 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية بيحان تم نزع ذخيرة غير متفجرة، ونزع 50 لغمًا مضادًا للأفراد و136 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية عسيلان بشبوة.

كما تم في محافظة تعز نزع لغمين مضادين للأفراد وعبوة ناسفة في مديرية الوازعية، إضافة إلى 35 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و99 لغمًا مضادًا للدبابات و ذخيرتين غير متفجرة و3 عبوات ناسفة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

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