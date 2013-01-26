بعد دخول حاملة طائرات أمريكية إلى "الجنوبي".. الصين تتأهب بمناورة بحرية

تجريها في خليج تونكين شرقي فيتنام

أعلنت الصين، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع، بعد أيام فقط من غضب بكين بشأن دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية المياه المتنازع عليها.

وأصبحت المياه المتنازع عليها نقطة اشتعال أخرى في العلاقة الثنائية المتزايدة التوتر بين بكين وواشنطن، وزاد الجيش الأمريكي بشكل مطرد من أنشطته هناك في السنوات الأخيرة؛ حيث تؤكد الصين مطالبها الإقليمية في المنطقة المتنازع عليها مع الدول المجاورة بما في ذلك فيتنام وماليزيا والفلبين وبروناي وتايوان، وفقاً لـ"رويترز".

وجاء الإعلان عن التدريبات الصينية في خليج تونكين شرقي فيتنام، في الوقت الذي افتتحت فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مؤتمرًا رئيسيًّا للحزب الشيوعي في هانوي.

واشتكت الصين أمس من أن الولايات المتحدة ترسل بشكل متكرر طائراتٍ وسفنًا إلى بحر الصين الجنوبي، الذي يتدفق من خلاله تريليون دولار في التجارة كل عام، "لاستعراض عضلاتها"، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات لا تفضي إلى السلام والاستقرار في المنطقة.