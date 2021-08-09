صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.
شرطة الرياض: القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة
في العقد الرابع من العمر
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.
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شرطة الرياض: القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-09
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
10:22 PM
شرطة الرياض: القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة
في العقد الرابع من العمر
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.
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