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أمريكا تتأكد من استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي قبل 4 أشهر

استهدف بلدة تلة كبينة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس): "إن الولايات المتحدة توصلت إلى نتيجة مفادها أن نظام بشار الأسد استخدم الكلورين كسلاح كيميائي في 19 مايو في بلدة تلة كبينة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وأكد "بومبيو" أن "نظام الأسد مسؤول عن فظائع لا يمكن إحصاؤها، وبعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية"، وفقًا لـ"رويترز".

في السياق نفسه، ذكر موقع "وول ستريت جورنال" أن المخابرات الأمريكية أكدت شن نظام الأسد هجومًا بمادة الكلورين في شهر مايو الماضي، ما يعد أول انتهاك للاتفاق الدولي حول حظر الأسلحة الكيميائية منذ الضربة العسكرية التي أمر الرئيس دونالد ترامب بتوجيهها ضد النظام السوري في 2018، بعد استخدامه غازات سامة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تتأكد من استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي قبل 4 أشهر
سبق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس): "إن الولايات المتحدة توصلت إلى نتيجة مفادها أن نظام بشار الأسد استخدم الكلورين كسلاح كيميائي في 19 مايو في بلدة تلة كبينة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وأكد "بومبيو" أن "نظام الأسد مسؤول عن فظائع لا يمكن إحصاؤها، وبعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية"، وفقًا لـ"رويترز".

في السياق نفسه، ذكر موقع "وول ستريت جورنال" أن المخابرات الأمريكية أكدت شن نظام الأسد هجومًا بمادة الكلورين في شهر مايو الماضي، ما يعد أول انتهاك للاتفاق الدولي حول حظر الأسلحة الكيميائية منذ الضربة العسكرية التي أمر الرئيس دونالد ترامب بتوجيهها ضد النظام السوري في 2018، بعد استخدامه غازات سامة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:24 PM

أمريكا تتأكد من استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي قبل 4 أشهر

استهدف بلدة تلة كبينة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس): "إن الولايات المتحدة توصلت إلى نتيجة مفادها أن نظام بشار الأسد استخدم الكلورين كسلاح كيميائي في 19 مايو في بلدة تلة كبينة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وأكد "بومبيو" أن "نظام الأسد مسؤول عن فظائع لا يمكن إحصاؤها، وبعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية"، وفقًا لـ"رويترز".

في السياق نفسه، ذكر موقع "وول ستريت جورنال" أن المخابرات الأمريكية أكدت شن نظام الأسد هجومًا بمادة الكلورين في شهر مايو الماضي، ما يعد أول انتهاك للاتفاق الدولي حول حظر الأسلحة الكيميائية منذ الضربة العسكرية التي أمر الرئيس دونالد ترامب بتوجيهها ضد النظام السوري في 2018، بعد استخدامه غازات سامة.

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