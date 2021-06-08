تعرّف على أبرز مزايا وتحديثات نظام iOS 15 الجديد

سيتم إطلاقه رسميًّا مع الإصدار الجديد من الأيفون

قامت شركة أبل بالكشف رسميًّا عن نظام التشغيل iOS 15 لمستخدمي هواتف الـiPhone؛ وذلك خلال مؤتمر مطوري أبل "WWDC 2021" الذي أقيم مساء البارحة عبر البث المباشر.

وفي بداية المؤتمر، أكدت "أبل" أنه خلال تصميمها للنظام الجديد وضعت بعين الاعتبار أربعة أمور مختلفة وهي "البقاء على اتصال وإيجاد التركيز واستخدام الذكاء واستكشاف العالم".

وحظي نظام iOS 15 المقرر إطلاقه رسميًّا لجميع المستخدمين مع إطلاق الشركة للإصدار الجديد من سلسلة هواتف أيفون، بمجموعة متنوعة من التحديثات والمميزات والتحسينات الجديدة، وهذه أبرزها:

مكالمات الفيديو- FaceTime

حصل تطبيق FaceTime على مجموعة من التحسينات الجديدة مثل "دعم الصوت المكاني Spatial Audio، وعرض الشبكة لمقاطع الفيديو، والوضع الرأسي لمقاطع الفيديو، ودعم روابط FaceTime، والانضمام إلى مكالمات FaceTime من الويب عبر نظامي Android وWindows، وميزة SharePlay لمشاركة المحتوى أثناء FaceTime، بما في ذلك الشاشة والموسيقى، كما أصبح بالإمكان أن تعمل ميزة SharePlay مع تطبيقات الطرف الثالث وخدمات البث عن طريق استخدام واجهة برمجة تطبيقات متاحة للمطورين.

الصور

وحَظِيَ تطبيق الصور في نظام iOS 15 بعدة مميزات جديدة مثل ميزة "Live Text"، التي ستمكّن المستخدم من استخراج النصوص من الصور الشبيهة بميزة Google Lens؛ حيث يمكن للمستخدم توجيه الكاميرا إلى نص عبر لوحة أو علامة أو صفحة، وسيصبح النص المباشر قابلًا للتحديد، ويمكن نسخه ولصقه في مكان آخر، وتدعم هذه الميزة 7 لغات مختلفة، كذلك تستطيع التعرف على الأشياء.

كما أصبح بالإمكان البحث عن الصور من خلال ميزة Spotlight Search؛ حيث تستطيع البحث عن طريق الأماكن أو عن طريق أسماء الأشخاص، كذلك أتاحت "أبل" إمكانية إضافة موسيقى من تطبيق Apple Music للذكريات في تطبيق الصور، وتحريرها كذلك بواسطة ميزة "Memory Mixes".

الرسائل- iMessages

أضافت "أبل" مميزات جديدة لتطبيق Messages، مثل ميزة "Shared Stacks" التي ستعمل على جلب المحتوى من الرسائل إلى تطبيق الأخبار وتطبيق الصور، كذلك ميزة "Share With You" التي ستعمل على نقل الصور التي تم إرسالها من الأصدقاء إلى ألبوم الصور كبديل لتخزين الرسائل غير المقروءة فقط لمشاهدتها لاحقًا.

التنبيهات- Notification

كشفت "أبل" عن دعم التنبيهات في نظام iOS 15 بميزة جديدة تدعى Notification Summary، التي يتلخص عملها في جمع وترتيب كل التنبيهات والإشعارات التي تأتي للمستخدم، وفقًا للأولوية والأكثر أهمية لديه وفقًا لاستخدام الهاتف؛ حيث ستكون تلك التنبيهات المهمة بطريقة عرض ملخص رسالة واحدة بشكل أكبر في مقدمة العرض.

كما سيتم إضافة ميزة "عدم الإزعاج"؛ حيث سيصبح بإمكان المستخدم تفعيل هذه الميزة؛ إذ يتم عرض هذه الحالة للآخرين في الرسائل من أجل إعلامهم بأن المستخدم قام بإسكات الإشعارات، كما يمكن للمستخدم إعداد أوضاع مختلفة بواسطة خاصية "التركيز- Focus"، يمكن تمكينها أو عرضها حسب المكان كالعمل أو النادي أو في المنزل.

الخرائط- Maps

عملت "أبل" على إدخال تعديلات على تطبيق الخرائط مثل تحسين ميزة التنقل في الأماكن، وإخطارات بموعد النزول، وظهور المكان بشكل فعلي تمامًا كالمعمول به في تطبيق Google Maps، وأكدت أنها ستوفر هذه الواجهة من خرائط أبل الجديدة في إسبانيا والبرتغال، وأستراليا وإيطاليا في وقت لاحق من هذا العام 2021.

كما تَضَمّن التطوير مجموعة عديدة من تحديثات التصميم للخرائط؛ من أجل تقديم مزيد من تفاصيل المدن خصوصًا المناطق التجارية والمباني والمعالم، بالإضافة إلى تفعيل وضع العرض الليلي.

الطقس- Weather

قامت "أبل" بإعادة تصميم تطبيق الطقس Weather، فحصل على واجهة مستخدم محدثة مع إضافة الكثير من البيانات الجديدة؛ حيث أصبح تصميم التطبيق متغيرًا؛ بناءً على حالة الطقس في موقع المستخدم الحالي.

محفظة أبل- Apple Wallet

قالت "أبل": إن مستخدمي نظام iOS 15 في الولايات المتحدة سيصبح بإمكانهم إضافة البطاقة الشخصية أو جواز السفر لتطبيق Apple Wallet؛ بحيث ستكون مشاركته مع أي جهة أمرًا في غاية السهولة؛ مؤكدة أنها تعمل حاليًا مع إدارة أمن النقل الأمريكية لدعم الهويات الرقمية في كل المطارات؛ حيث إن جميع المعلومات الموجودة في المحفظة سيتم تخزينها بطريقة آمنة ومشفرة.