النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الميدان أولًا.. "سبق" توثق جهود رجال دوريات الأفلاج وقت الإفطار

جسّدت الجهود الكبيرة المبذولة لضبط الأمن وتحقيق السلامة للمواطن والمقيم

وثّقت عدسة "سبق" جهود رجال دوريات شرطة الأفلاج وقت الإفطار، وهم يتناولون وجبتهم في ميدان عملهم بأحد تقاطعات الطريق العام وسط المحافظة.

وجسّدت الصورة الجهودَ الكبيرة التي يبذلها رجال دوريات شرطة الأفلاج، وتفانيهم وتضحياتهم من أجل سلامة المواطن والمقيم وحماية الوطن وضبط الأمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الميدان أولًا.. "سبق" توثق جهود رجال دوريات الأفلاج وقت الإفطار
سبق

وثّقت عدسة "سبق" جهود رجال دوريات شرطة الأفلاج وقت الإفطار، وهم يتناولون وجبتهم في ميدان عملهم بأحد تقاطعات الطريق العام وسط المحافظة.

وجسّدت الصورة الجهودَ الكبيرة التي يبذلها رجال دوريات شرطة الأفلاج، وتفانيهم وتضحياتهم من أجل سلامة المواطن والمقيم وحماية الوطن وضبط الأمن.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
09:20 PM

الميدان أولًا.. "سبق" توثق جهود رجال دوريات الأفلاج وقت الإفطار

جسّدت الجهود الكبيرة المبذولة لضبط الأمن وتحقيق السلامة للمواطن والمقيم

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
513

وثّقت عدسة "سبق" جهود رجال دوريات شرطة الأفلاج وقت الإفطار، وهم يتناولون وجبتهم في ميدان عملهم بأحد تقاطعات الطريق العام وسط المحافظة.

وجسّدت الصورة الجهودَ الكبيرة التي يبذلها رجال دوريات شرطة الأفلاج، وتفانيهم وتضحياتهم من أجل سلامة المواطن والمقيم وحماية الوطن وضبط الأمن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,389
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,218
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,660

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة