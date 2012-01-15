مصوِّر يوثِّق بعدسة احترافية جبال "أرينبه" بمحافظة خيبر

استخدم عدسات ذات حساسية عالية للضوء

وثَّقت صور فائقة الجمال جبال أرينبه في منطقة الظهر بمحافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وقد اكتست بالبَرَد.



وأوضح المصوِّر محمد العنزي لـ"سبق" أن الصور تم التقاطها الساعة التاسعة من ليل أمس الخميس، وقد أظهرت البَرَد وهو يكسو الأرض والجبال.



وأشار إلى أن الصور التُقطت باستخدام كاميرا احترافية ذات حساسية عالية للضوء، وتم استخدام إعدادات للتصوير الليلي؛ وهو ما يوحي للمشاهد بأنه قد تم تصويرها في ضوء النهار.



وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وسيولاً.