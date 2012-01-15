النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصوِّر يوثِّق بعدسة احترافية جبال "أرينبه" بمحافظة خيبر

استخدم عدسات ذات حساسية عالية للضوء

وثَّقت صور فائقة الجمال جبال أرينبه في منطقة الظهر بمحافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وقد اكتست بالبَرَد.

وأوضح المصوِّر محمد العنزي لـ"سبق" أن الصور تم التقاطها الساعة التاسعة من ليل أمس الخميس، وقد أظهرت البَرَد وهو يكسو الأرض والجبال.

وأشار إلى أن الصور التُقطت باستخدام كاميرا احترافية ذات حساسية عالية للضوء، وتم استخدام إعدادات للتصوير الليلي؛ وهو ما يوحي للمشاهد بأنه قد تم تصويرها في ضوء النهار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وسيولاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصوِّر يوثِّق بعدسة احترافية جبال "أرينبه" بمحافظة خيبر
سبق

وثَّقت صور فائقة الجمال جبال أرينبه في منطقة الظهر بمحافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وقد اكتست بالبَرَد.

وأوضح المصوِّر محمد العنزي لـ"سبق" أن الصور تم التقاطها الساعة التاسعة من ليل أمس الخميس، وقد أظهرت البَرَد وهو يكسو الأرض والجبال.

وأشار إلى أن الصور التُقطت باستخدام كاميرا احترافية ذات حساسية عالية للضوء، وتم استخدام إعدادات للتصوير الليلي؛ وهو ما يوحي للمشاهد بأنه قد تم تصويرها في ضوء النهار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وسيولاً.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
11:58 PM

مصوِّر يوثِّق بعدسة احترافية جبال "أرينبه" بمحافظة خيبر

استخدم عدسات ذات حساسية عالية للضوء

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
3,509

وثَّقت صور فائقة الجمال جبال أرينبه في منطقة الظهر بمحافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وقد اكتست بالبَرَد.

وأوضح المصوِّر محمد العنزي لـ"سبق" أن الصور تم التقاطها الساعة التاسعة من ليل أمس الخميس، وقد أظهرت البَرَد وهو يكسو الأرض والجبال.

وأشار إلى أن الصور التُقطت باستخدام كاميرا احترافية ذات حساسية عالية للضوء، وتم استخدام إعدادات للتصوير الليلي؛ وهو ما يوحي للمشاهد بأنه قد تم تصويرها في ضوء النهار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وسيولاً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة