الاتفاق يجري تدريبه الرئيس لمواجهة الاتحاد.. فلادان وكوايسون: الثقة كبيرة باللاعبين

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس مساء اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد تركز على الجانب الفني فبعد الإحماء أدى اللاعبون تمارين لياقية بالكرة ثم تدريب الاستحواذ عبر 3 مجموعات، بعد ذلك قسم فلادان لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، بعد ذلك خاض الفريق مناورة تكتيكية رسم من خلالها فلادان النهج الفني الذي سيخوضه لمواجهة الاتحاد، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

وفي سياق متصل يجري فارس الدهناء تدريبه الأخير عصر يوم غدٍ السبت في الدمام قبل مغادرة القائمة المختارة إلى جدة.

من جانبه، أكد المدرب الصربي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على ثقته الكبيرة بلاعبي فارس الدهناء بأن يقدموا مباراة كبيرة أمام مضيفهم فريق الاتحاد مشيراً بأنه ينتظر جاهزية المصابين قبل المغادرة إلى جدة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده فلادان إلى جانب المهاجم السويدي روبن كوايسون اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات بالنادي للحديث عن استعدادات فارس الدهناء قبل مواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 14 لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وقال فلادان في بداية حديثه:” خلال فترة قصيرة سنلعب المباراة الثانية بعد مباراة النصر في الكأس، الاتحاد يؤدي مباريات ممتازة ويمر بفترة جيدة”.

وأضاف :” استعدينا بشكل جيد بعد مباراة النصر ومباراتنا المقبلة أمام الاتحاد سنسترجع عدداً من اللاعبين المصابين وسيكونون بجاهزية تامة للمباراة”.

وأشار فلادان بأنه عندما لعب فريقه أمام النصر كان عدد من اللاعبين مجهدين بسبب كأس العرب وافتقد عدداً آخر بداعي الإصابة، متمنياً بأن يعود اللاعبون المصابون بشكل تدريجي لمواجهة الاتحاد.

واختتم حديثه قائلاً: بالطبع سنذهب إلى جدة وعلى قناعة وثقة باللاعبين والفريق وسنقدم مباراة على درجة عالية“.

في المقابل أكد السويدي روبن كوايسون مهاجم الاتفاق على أهمية مواجهة فريقه أمام الاتحاد لتعويض الخروج من بطولة الكأس والمحافظة على نغمة الانتصارات في الدوري، وقال كوايسون: “بالطبع مباراة الاتحاد صعبة ولكننا فريق قوي ونعلم جيداً ماذا نريد وماذا نقدم.”

وأكمل كوايسون: “لعبنا المباراة الماضية أمام النصر بشكل قوي جداً، وكنا في نقص عددي لقرابة الـ 75 دقيقة ومع ذلك قدمنا مباراة على مستوى عال، لأننا مجموعة متجانسة تلعب بشكل قوي ومتماسك ”.

وأضاف: قبل مباراة الكأس حققنا انتصارين متتاليين في الدوري، وبالتأكيد نعلم ماذا نريد وماذا نقدم ولدينا ثقة بفريقنا.

وعندما سئل عن مستواه مع النواخذة، قال كوايسون: “أنا أقدم كل ما لدي، أعرف إني بحاجة لإعطاء المزيد ولست مقتنعاً بأدائي حالياً، ولازلت أعمل مع الفريق بشكل أكبر لتقديم الأفضل حتى أكون على قناعة ورضا، على ثقة بنفسي وإمكانياتي وبأني سأقدم الأحسن وكل هذا سيأتي في المستقبل.”