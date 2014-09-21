النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني91.. شاهد كيف عبّرت مقيمة فلسطينية في تيماء عن حبها للمملكة

كشفت عن فرحة المواطنين عندما شاهدوا جداريتها

عبرت مقيمة فلسطينية في محافظة تيماء بمنطقة تبوك، عن حبها للمملكة برسم جدارية للملك عبدالعزيز -رحمه الله-، والملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وأوضحت المقيمة أن الجدارية استغرقت منها يومًا وليلة لإنهائها وإخراجها بالشكل اللائق .

وقالت المقيمة ربا عبدالعزيز لـ"سبق": "ولدت في المملكة، وفضلها عليّ كبير، ومحبتنا للسعودية لا توصف، وهذا أقل شيء أعبر من خلاله عن حبي للمملكة".

وأضافت أنها تمتلك موهبة الرسم وتحبه، كما ترسم العديد من الشخصيات، ولديها معرض مصغر بمنزلها، مشيرة بأنها عندما كانت ترسم رسمة الملك عبدالعزيز وخادم الحرمين وولي العهد، سعدت كثيراً بردود الفعل المشجعة، سواء من المواطنين أو المقيمين، وثنائهم عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني91.. شاهد كيف عبّرت مقيمة فلسطينية في تيماء عن حبها للمملكة
سبق

عبرت مقيمة فلسطينية في محافظة تيماء بمنطقة تبوك، عن حبها للمملكة برسم جدارية للملك عبدالعزيز -رحمه الله-، والملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وأوضحت المقيمة أن الجدارية استغرقت منها يومًا وليلة لإنهائها وإخراجها بالشكل اللائق .

وقالت المقيمة ربا عبدالعزيز لـ"سبق": "ولدت في المملكة، وفضلها عليّ كبير، ومحبتنا للسعودية لا توصف، وهذا أقل شيء أعبر من خلاله عن حبي للمملكة".

وأضافت أنها تمتلك موهبة الرسم وتحبه، كما ترسم العديد من الشخصيات، ولديها معرض مصغر بمنزلها، مشيرة بأنها عندما كانت ترسم رسمة الملك عبدالعزيز وخادم الحرمين وولي العهد، سعدت كثيراً بردود الفعل المشجعة، سواء من المواطنين أو المقيمين، وثنائهم عليها.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
07:12 PM

تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني91.. شاهد كيف عبّرت مقيمة فلسطينية في تيماء عن حبها للمملكة

كشفت عن فرحة المواطنين عندما شاهدوا جداريتها

A A A
بدر الجبل - تبوك
5
3,637

عبرت مقيمة فلسطينية في محافظة تيماء بمنطقة تبوك، عن حبها للمملكة برسم جدارية للملك عبدالعزيز -رحمه الله-، والملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وأوضحت المقيمة أن الجدارية استغرقت منها يومًا وليلة لإنهائها وإخراجها بالشكل اللائق .

وقالت المقيمة ربا عبدالعزيز لـ"سبق": "ولدت في المملكة، وفضلها عليّ كبير، ومحبتنا للسعودية لا توصف، وهذا أقل شيء أعبر من خلاله عن حبي للمملكة".

وأضافت أنها تمتلك موهبة الرسم وتحبه، كما ترسم العديد من الشخصيات، ولديها معرض مصغر بمنزلها، مشيرة بأنها عندما كانت ترسم رسمة الملك عبدالعزيز وخادم الحرمين وولي العهد، سعدت كثيراً بردود الفعل المشجعة، سواء من المواطنين أو المقيمين، وثنائهم عليها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,827
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,174

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة