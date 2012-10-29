بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. محادثات بين الجيشين الأمريكي والصيني لتخفيف الاحتقان

"إسبر" نفى صحة تقارير عن عزم واشنطن مهاجمة بكين

أجرى قادة الجيشين الصيني والأمريكي محادثات بشأن اتصالات الأزمات هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوترات بين القوتين العسكريتين العظميين هذا العام في بحر الصين الجنوبي، حيث نفت الولايات المتحدة تقريرًا عن هجوم محتمل بطائرة مسيرة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم (الخميس)، أن الجيشين الصيني والأمريكي عقدا اجتماعًا عبر الفيديو حول الاتصالات في الأزمات يومي 28 و 29 أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر نفى خلال الاجتماع تقريرًا إعلاميًا عن دراسة الولايات المتحدة لخطة لمهاجمة الجزر الصينية والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي باستخدام طائرة دون طيار من طراز "إ مكيو -9"، في حال لم تكن الانتخابات الرئاسية الأمريكية مواتية للرئيس دونالد ترامب.

وبين "تشيان" أن الولايات المتحدة أكدت أنها ليس لديها نية لخلق أزمة عسكرية مع الصينيين، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار المتحدث إلى أن الجيشين سيتبادلان الآراء عبر مؤتمرات الفيديو حول المساعدات الإنسانية في منتصف نوفمبر وحول الأمن البحري قبل نهاية العام.