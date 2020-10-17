النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

"شاهد الوجه".. رحلة الدفء والغذاء المثيرة و"حضن الطيور المهاجرة"

من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها.. جزر تحمل أمكنة مناسبة لأسرابها

تشكّل البيئة البحرية بمحافظة الوجه، موطناً مؤقتاً لأنواع من الطيور المهاجرة سنوياً، وتصنف من المحطات الرئيسة على امتداد مسار عبورها من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها؛ بحثاً عن الدفء والغذاء.

وتعد الجزر التابعة للمحافظة شمال البحر الأحمر "ريخة، والنبقية، والشيخ مربط" أمكنة مناسبة لأسراب الطيور العابرة سنوياً التي تبدأ هجرتها من المناطق السيبيرية الباردة شمالاً أواخر شهر أغسطس حتى أكتوبر في طريق ذهابها ومن ثم العودة إلى موطنها بعد انقضاء فصل الربيع مع مطلع شهر مارس إلى مايو.

وتتعدد أنواع الطيور المهاجرة منها الأطيش البني، والنورس، والخرشنة، إضافة إلى أجناس تعيش في بيئات المياه العذبة، والشواطئ الرملية والمسطحات المدية والمانجروف وتعتمد عليها في التغذية والتعشيش أشهرها البلاشين، وزقزاق السرطان، أو البجع، والعقاب.

وارتبط الصيادون في نشاطهم البحري بتلك الطيور؛ فعند وجودها بأعداد كبيرة تعطي مؤشراً على توفر الأسماك، فضلاً عن الاستدلال بها تجاه الشواطئ تحت أي ظرف.

وللطيور البحرية أسماء معروفة عند أهالي المنطقة، فطيور الأطيش البني يطلقون عليها الصمد، وطير طيطوي بأنواعه يطلق عليه "أبوكشر، والرهيز، والباط، والمعيزا"، بينما يسمى طائر النورس العجامة، وآكل السرطان بـالحنكور، والخرشنة بـ"خشيشي، وغطاسي، وطماسي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شاهد الوجه".. رحلة الدفء والغذاء المثيرة و"حضن الطيور المهاجرة"
سبق

تشكّل البيئة البحرية بمحافظة الوجه، موطناً مؤقتاً لأنواع من الطيور المهاجرة سنوياً، وتصنف من المحطات الرئيسة على امتداد مسار عبورها من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها؛ بحثاً عن الدفء والغذاء.

وتعد الجزر التابعة للمحافظة شمال البحر الأحمر "ريخة، والنبقية، والشيخ مربط" أمكنة مناسبة لأسراب الطيور العابرة سنوياً التي تبدأ هجرتها من المناطق السيبيرية الباردة شمالاً أواخر شهر أغسطس حتى أكتوبر في طريق ذهابها ومن ثم العودة إلى موطنها بعد انقضاء فصل الربيع مع مطلع شهر مارس إلى مايو.

وتتعدد أنواع الطيور المهاجرة منها الأطيش البني، والنورس، والخرشنة، إضافة إلى أجناس تعيش في بيئات المياه العذبة، والشواطئ الرملية والمسطحات المدية والمانجروف وتعتمد عليها في التغذية والتعشيش أشهرها البلاشين، وزقزاق السرطان، أو البجع، والعقاب.

وارتبط الصيادون في نشاطهم البحري بتلك الطيور؛ فعند وجودها بأعداد كبيرة تعطي مؤشراً على توفر الأسماك، فضلاً عن الاستدلال بها تجاه الشواطئ تحت أي ظرف.

وللطيور البحرية أسماء معروفة عند أهالي المنطقة، فطيور الأطيش البني يطلقون عليها الصمد، وطير طيطوي بأنواعه يطلق عليه "أبوكشر، والرهيز، والباط، والمعيزا"، بينما يسمى طائر النورس العجامة، وآكل السرطان بـالحنكور، والخرشنة بـ"خشيشي، وغطاسي، وطماسي".

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
02:21 PM

"شاهد الوجه".. رحلة الدفء والغذاء المثيرة و"حضن الطيور المهاجرة"

من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها.. جزر تحمل أمكنة مناسبة لأسرابها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
5
3,022

تشكّل البيئة البحرية بمحافظة الوجه، موطناً مؤقتاً لأنواع من الطيور المهاجرة سنوياً، وتصنف من المحطات الرئيسة على امتداد مسار عبورها من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها؛ بحثاً عن الدفء والغذاء.

وتعد الجزر التابعة للمحافظة شمال البحر الأحمر "ريخة، والنبقية، والشيخ مربط" أمكنة مناسبة لأسراب الطيور العابرة سنوياً التي تبدأ هجرتها من المناطق السيبيرية الباردة شمالاً أواخر شهر أغسطس حتى أكتوبر في طريق ذهابها ومن ثم العودة إلى موطنها بعد انقضاء فصل الربيع مع مطلع شهر مارس إلى مايو.

وتتعدد أنواع الطيور المهاجرة منها الأطيش البني، والنورس، والخرشنة، إضافة إلى أجناس تعيش في بيئات المياه العذبة، والشواطئ الرملية والمسطحات المدية والمانجروف وتعتمد عليها في التغذية والتعشيش أشهرها البلاشين، وزقزاق السرطان، أو البجع، والعقاب.

وارتبط الصيادون في نشاطهم البحري بتلك الطيور؛ فعند وجودها بأعداد كبيرة تعطي مؤشراً على توفر الأسماك، فضلاً عن الاستدلال بها تجاه الشواطئ تحت أي ظرف.

وللطيور البحرية أسماء معروفة عند أهالي المنطقة، فطيور الأطيش البني يطلقون عليها الصمد، وطير طيطوي بأنواعه يطلق عليه "أبوكشر، والرهيز، والباط، والمعيزا"، بينما يسمى طائر النورس العجامة، وآكل السرطان بـالحنكور، والخرشنة بـ"خشيشي، وغطاسي، وطماسي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,975
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,469

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة