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وزير الرياضة يكلف فريقاً خاصاً لمتابعة حالة اللاعب الدولي "خالد مسعد"

للوقوف على احتياجاته وتلبية ما يتطلبه وضعه الحالي

كلّف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، فريقاً خاصاً من وزارة الرياضة، لمتابعة حالة اللاعب "خالد مسعد"، والوقوف على كافة احتياجاته ومساعدته، وتلبية كل ما يتطلبه وضعه الحالي، إلى جانب الاطلاع على أحوال أسرته وتقديم ما تحتاجه.

يذكر أن وزير الرياضة قد وجّه في نهاية 2020م، بدعم أسرة اللاعب ومتابعة حالته الصحية، وقد تم ذلك في حينه، إلا أن حالته الصحية عادت لوضعها السابق في الفترة الأخيرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يكلف فريقاً خاصاً لمتابعة حالة اللاعب الدولي "خالد مسعد"
سبق

كلّف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، فريقاً خاصاً من وزارة الرياضة، لمتابعة حالة اللاعب "خالد مسعد"، والوقوف على كافة احتياجاته ومساعدته، وتلبية كل ما يتطلبه وضعه الحالي، إلى جانب الاطلاع على أحوال أسرته وتقديم ما تحتاجه.

يذكر أن وزير الرياضة قد وجّه في نهاية 2020م، بدعم أسرة اللاعب ومتابعة حالته الصحية، وقد تم ذلك في حينه، إلا أن حالته الصحية عادت لوضعها السابق في الفترة الأخيرة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
07:43 PM
اخر تعديل
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
08:38 PM

وزير الرياضة يكلف فريقاً خاصاً لمتابعة حالة اللاعب الدولي "خالد مسعد"

للوقوف على احتياجاته وتلبية ما يتطلبه وضعه الحالي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
13,919

كلّف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، فريقاً خاصاً من وزارة الرياضة، لمتابعة حالة اللاعب "خالد مسعد"، والوقوف على كافة احتياجاته ومساعدته، وتلبية كل ما يتطلبه وضعه الحالي، إلى جانب الاطلاع على أحوال أسرته وتقديم ما تحتاجه.

يذكر أن وزير الرياضة قد وجّه في نهاية 2020م، بدعم أسرة اللاعب ومتابعة حالته الصحية، وقد تم ذلك في حينه، إلا أن حالته الصحية عادت لوضعها السابق في الفترة الأخيرة.

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