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تدخّل طبي ناجح لاستخراج قطعة معدنية من مريء فتاة بمكة

حضرت للطوارئ تعاني من ألم في الصدر وعدم القدرة على البلع

تَمكّن فريق طبي بقسم جراحة المناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من استخراج قطعة معدنية (ربع ريال) ثابتة في أعلى المريء لفتاة تبلغ من العمر ١٤ عامًا.

وأوضح استشاري ورئيس جراحة المناظير وقائد الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن كنعان، أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ والحوادث، وكانت تعاني من ألم في الصدر وعدم القدرة على البلع، وبعد عمل الفحوصات والإشاعات اللازمة، تَبَيّن وجود جسم غريب في أعلى المريء، وتم نقل المريضة إلى قسم المناظير كحالة طارئة وإجراء عملية المنظار باستخدام ملقاط خاص، واستخراج القطعة المعدنية بطريقة آمنة وسريعة دون أي تدخل جراحي أو مضاعفات، وغادرت المريضة وهي في أحسن حال.

وبيّن الدكتور كنعان أن مثل هذه الحالات كانت في السابق تحتاج للتدخل الجراحي؛ ولكن بفضل الله ثم بفضل التطور الهائل في مجال الخدمات الطبية والعلاجية الذي تواكبه قطاعاتنا الصحية وبدعم من قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- وحرصها على توفير الإمكانات الحديثة المتطورة؛ يتم إجراء مثل هذه الحالات بالمنظار.

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تدخّل طبي ناجح لاستخراج قطعة معدنية من مريء فتاة بمكة
سبق

تَمكّن فريق طبي بقسم جراحة المناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من استخراج قطعة معدنية (ربع ريال) ثابتة في أعلى المريء لفتاة تبلغ من العمر ١٤ عامًا.

وأوضح استشاري ورئيس جراحة المناظير وقائد الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن كنعان، أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ والحوادث، وكانت تعاني من ألم في الصدر وعدم القدرة على البلع، وبعد عمل الفحوصات والإشاعات اللازمة، تَبَيّن وجود جسم غريب في أعلى المريء، وتم نقل المريضة إلى قسم المناظير كحالة طارئة وإجراء عملية المنظار باستخدام ملقاط خاص، واستخراج القطعة المعدنية بطريقة آمنة وسريعة دون أي تدخل جراحي أو مضاعفات، وغادرت المريضة وهي في أحسن حال.

وبيّن الدكتور كنعان أن مثل هذه الحالات كانت في السابق تحتاج للتدخل الجراحي؛ ولكن بفضل الله ثم بفضل التطور الهائل في مجال الخدمات الطبية والعلاجية الذي تواكبه قطاعاتنا الصحية وبدعم من قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- وحرصها على توفير الإمكانات الحديثة المتطورة؛ يتم إجراء مثل هذه الحالات بالمنظار.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
10:08 AM

تدخّل طبي ناجح لاستخراج قطعة معدنية من مريء فتاة بمكة

حضرت للطوارئ تعاني من ألم في الصدر وعدم القدرة على البلع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تَمكّن فريق طبي بقسم جراحة المناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من استخراج قطعة معدنية (ربع ريال) ثابتة في أعلى المريء لفتاة تبلغ من العمر ١٤ عامًا.

وأوضح استشاري ورئيس جراحة المناظير وقائد الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن كنعان، أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ والحوادث، وكانت تعاني من ألم في الصدر وعدم القدرة على البلع، وبعد عمل الفحوصات والإشاعات اللازمة، تَبَيّن وجود جسم غريب في أعلى المريء، وتم نقل المريضة إلى قسم المناظير كحالة طارئة وإجراء عملية المنظار باستخدام ملقاط خاص، واستخراج القطعة المعدنية بطريقة آمنة وسريعة دون أي تدخل جراحي أو مضاعفات، وغادرت المريضة وهي في أحسن حال.

وبيّن الدكتور كنعان أن مثل هذه الحالات كانت في السابق تحتاج للتدخل الجراحي؛ ولكن بفضل الله ثم بفضل التطور الهائل في مجال الخدمات الطبية والعلاجية الذي تواكبه قطاعاتنا الصحية وبدعم من قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- وحرصها على توفير الإمكانات الحديثة المتطورة؛ يتم إجراء مثل هذه الحالات بالمنظار.

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