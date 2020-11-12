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معادلة الطلاب وصناعة القرار.. رئيس جامعة جازان: مسؤولية وطنية

لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بمجلسهم الاستشاري أكد فيه دورهم

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أهمية الدور المنوط بالمجلس الاستشاري الطلابي؛ مضيفًا أن إشراك الطلاب والطالبات في صناعة القرار مسؤولية وطنية لتعزيز انتمائهم الوطني، إلى جانب مساهمتهم في التطوير العلمي والمعرفي المستمر؛ للرقي بالجامعة وتحقيق استراتيجيتها في تحسين بيئتها التعليمية وتحقيق تطلعاتهم للوصول إلى أفضل المستويات الأكاديمية المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال لقائه "عبر تقنية الاتصال المرئي" بأعضاء المجلس الاستشاري الطلابي الأعلى بالجامعة، بحضور نائب رئيس المجلس وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق وأمين المجلس عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي.

وبيّن "القحطاني" أن على الطلاب المرشحين مسؤولية أن يكونوا خير سفراء لزملائهم في كل الكليات، وأن يعملوا على إيصال أصواتهم بشكل مباشر لإدارة الجامعة؛ موضحًا أن دور الجامعة هو العمل على حل كل ما يعيق مسيرتهم الأكاديمية في مختلف الجوانب الخدماتية والأكاديمية والتعليمية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، أن جامعة جازان قد حققت العديد من الإنجازات، إضافة إلى تميز مخرجاتها وتحقيقها مراكز متقدمة في العديد من المحافل المحلية والدولية، داعيًّا إلى تعميق مفهوم الانتماء للجامعة من خلال المجلس الاستشاري الطلابي.

وأشار أمين المجلس عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة: التعريف بحقوق الطالب وواجباته وترسيخ انتمائه للجامعة، وواقع الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الحالي (نمط التعليم عن بُعد).

وأكد "الحكمي"، أن من مهام المجلس الاستشاري الطلابي بالجامعة، رفع احتياجات ومقترحات الطلاب إلى رئيس الجامعة، والتعرف على وجهات نظر الطلاب حيال ما يقدم لهم من أنشطة وخدمات، بالتنسيق مع المجالس الاستشارية والأندية الطلابية بالكليات.

رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معادلة الطلاب وصناعة القرار.. رئيس جامعة جازان: مسؤولية وطنية
سبق

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أهمية الدور المنوط بالمجلس الاستشاري الطلابي؛ مضيفًا أن إشراك الطلاب والطالبات في صناعة القرار مسؤولية وطنية لتعزيز انتمائهم الوطني، إلى جانب مساهمتهم في التطوير العلمي والمعرفي المستمر؛ للرقي بالجامعة وتحقيق استراتيجيتها في تحسين بيئتها التعليمية وتحقيق تطلعاتهم للوصول إلى أفضل المستويات الأكاديمية المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال لقائه "عبر تقنية الاتصال المرئي" بأعضاء المجلس الاستشاري الطلابي الأعلى بالجامعة، بحضور نائب رئيس المجلس وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق وأمين المجلس عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي.

وبيّن "القحطاني" أن على الطلاب المرشحين مسؤولية أن يكونوا خير سفراء لزملائهم في كل الكليات، وأن يعملوا على إيصال أصواتهم بشكل مباشر لإدارة الجامعة؛ موضحًا أن دور الجامعة هو العمل على حل كل ما يعيق مسيرتهم الأكاديمية في مختلف الجوانب الخدماتية والأكاديمية والتعليمية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، أن جامعة جازان قد حققت العديد من الإنجازات، إضافة إلى تميز مخرجاتها وتحقيقها مراكز متقدمة في العديد من المحافل المحلية والدولية، داعيًّا إلى تعميق مفهوم الانتماء للجامعة من خلال المجلس الاستشاري الطلابي.

وأشار أمين المجلس عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة: التعريف بحقوق الطالب وواجباته وترسيخ انتمائه للجامعة، وواقع الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الحالي (نمط التعليم عن بُعد).

وأكد "الحكمي"، أن من مهام المجلس الاستشاري الطلابي بالجامعة، رفع احتياجات ومقترحات الطلاب إلى رئيس الجامعة، والتعرف على وجهات نظر الطلاب حيال ما يقدم لهم من أنشطة وخدمات، بالتنسيق مع المجالس الاستشارية والأندية الطلابية بالكليات.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
10:51 AM

معادلة الطلاب وصناعة القرار.. رئيس جامعة جازان: مسؤولية وطنية

لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بمجلسهم الاستشاري أكد فيه دورهم

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فهد كاملي - جازان
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أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أهمية الدور المنوط بالمجلس الاستشاري الطلابي؛ مضيفًا أن إشراك الطلاب والطالبات في صناعة القرار مسؤولية وطنية لتعزيز انتمائهم الوطني، إلى جانب مساهمتهم في التطوير العلمي والمعرفي المستمر؛ للرقي بالجامعة وتحقيق استراتيجيتها في تحسين بيئتها التعليمية وتحقيق تطلعاتهم للوصول إلى أفضل المستويات الأكاديمية المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال لقائه "عبر تقنية الاتصال المرئي" بأعضاء المجلس الاستشاري الطلابي الأعلى بالجامعة، بحضور نائب رئيس المجلس وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق وأمين المجلس عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي.

وبيّن "القحطاني" أن على الطلاب المرشحين مسؤولية أن يكونوا خير سفراء لزملائهم في كل الكليات، وأن يعملوا على إيصال أصواتهم بشكل مباشر لإدارة الجامعة؛ موضحًا أن دور الجامعة هو العمل على حل كل ما يعيق مسيرتهم الأكاديمية في مختلف الجوانب الخدماتية والأكاديمية والتعليمية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، أن جامعة جازان قد حققت العديد من الإنجازات، إضافة إلى تميز مخرجاتها وتحقيقها مراكز متقدمة في العديد من المحافل المحلية والدولية، داعيًّا إلى تعميق مفهوم الانتماء للجامعة من خلال المجلس الاستشاري الطلابي.

وأشار أمين المجلس عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة: التعريف بحقوق الطالب وواجباته وترسيخ انتمائه للجامعة، وواقع الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الحالي (نمط التعليم عن بُعد).

وأكد "الحكمي"، أن من مهام المجلس الاستشاري الطلابي بالجامعة، رفع احتياجات ومقترحات الطلاب إلى رئيس الجامعة، والتعرف على وجهات نظر الطلاب حيال ما يقدم لهم من أنشطة وخدمات، بالتنسيق مع المجالس الاستشارية والأندية الطلابية بالكليات.

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