النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأهلي" يواصل نزيف النقاط بعد التعادل مع "الحزم"

خسر "السومة" في الشوط الأول

نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الإفلات من كمين الحزم في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق؛ حيث كان الحزم هو البادئ بالتسجيل.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الحزم بهدفين دون رد عن طريق كارلوس ستراندبيرغ واولا جون، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق اليوسكي من ركلة جزاء وباولينهو.

الجدير ذكره أن الأهلي فقد مهاجمه عمر السومة في الدقيقة العاشرة من المباراة بسبب الإصابة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 2 ، كما ارتفع رصيد الحزم هو الآخر لنفس الرصيد بنقطتين.

الحزم الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الأهلي" يواصل نزيف النقاط بعد التعادل مع "الحزم"
سبق

نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الإفلات من كمين الحزم في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق؛ حيث كان الحزم هو البادئ بالتسجيل.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الحزم بهدفين دون رد عن طريق كارلوس ستراندبيرغ واولا جون، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق اليوسكي من ركلة جزاء وباولينهو.

الجدير ذكره أن الأهلي فقد مهاجمه عمر السومة في الدقيقة العاشرة من المباراة بسبب الإصابة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 2 ، كما ارتفع رصيد الحزم هو الآخر لنفس الرصيد بنقطتين.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
09:22 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
04:00 AM

"الأهلي" يواصل نزيف النقاط بعد التعادل مع "الحزم"

خسر "السومة" في الشوط الأول

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
1,924

نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الإفلات من كمين الحزم في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق؛ حيث كان الحزم هو البادئ بالتسجيل.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الحزم بهدفين دون رد عن طريق كارلوس ستراندبيرغ واولا جون، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق اليوسكي من ركلة جزاء وباولينهو.

الجدير ذكره أن الأهلي فقد مهاجمه عمر السومة في الدقيقة العاشرة من المباراة بسبب الإصابة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 2 ، كما ارتفع رصيد الحزم هو الآخر لنفس الرصيد بنقطتين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة