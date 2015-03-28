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"هدف": مرشدون مهنيون يعقدون جلسات إرشاد وتوجيه للطلاب والباحثين عن عمل

عبر "سبل".. عن بُعد لتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل وتمكينهم

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ممثلاً في بوابة الإرشاد المهني "سُبل"، جلسات إرشاد مهني للباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والطالبات وموظفي وموظفات القطاع الخاص، وذلك خلال العام الجاري 2021.

وترتكز جلسات الإرشاد المهني -عن بُعد-، على توجيه الفئات المستهدفة بالخيارات التعليمية والمهنية والوظيفية المناسبة وفقاً ليمولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.

وتهدف خدمة الإرشاد المهني، إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية، إلى جانب توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم وبالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتساعد "سُبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة اهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": مرشدون مهنيون يعقدون جلسات إرشاد وتوجيه للطلاب والباحثين عن عمل
سبق

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ممثلاً في بوابة الإرشاد المهني "سُبل"، جلسات إرشاد مهني للباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والطالبات وموظفي وموظفات القطاع الخاص، وذلك خلال العام الجاري 2021.

وترتكز جلسات الإرشاد المهني -عن بُعد-، على توجيه الفئات المستهدفة بالخيارات التعليمية والمهنية والوظيفية المناسبة وفقاً ليمولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.

وتهدف خدمة الإرشاد المهني، إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية، إلى جانب توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم وبالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتساعد "سُبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة اهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
12:21 PM

"هدف": مرشدون مهنيون يعقدون جلسات إرشاد وتوجيه للطلاب والباحثين عن عمل

عبر "سبل".. عن بُعد لتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل وتمكينهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ممثلاً في بوابة الإرشاد المهني "سُبل"، جلسات إرشاد مهني للباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والطالبات وموظفي وموظفات القطاع الخاص، وذلك خلال العام الجاري 2021.

وترتكز جلسات الإرشاد المهني -عن بُعد-، على توجيه الفئات المستهدفة بالخيارات التعليمية والمهنية والوظيفية المناسبة وفقاً ليمولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.

وتهدف خدمة الإرشاد المهني، إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية، إلى جانب توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم وبالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتساعد "سُبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة اهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.

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