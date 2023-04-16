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"التحالف" يدمّر منصات صواريخ الميليشيات الحوثية بـ"همدان" و"حرف سفيان" بمحافظة عمران

بعد أسبوع من اعتداءات الانقلابيين

بعد مرور ما يقارب أسبوع على وقف إطلاق النار الأحادي من قبل التحالف، ما تزال الميليشيا الحوثية تقوم بكافة العمليات العدائية بالجبهات، ومنها استخدام الصواريخ البالستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ونفذ تحالف دعم الشرعية باليمن استهدافات نوعية لتحييد وتدمير نشاطات الميليشيا الحوثية لإطلاق الصواريخ البالستية، حيث دمر التحالف القدرات البالستية بمنطقة (همدان)، وكذلك منصة إطلاق صواريخ بالستية بحرف سفيان محافظة (عمران).

ويؤكد التحالف على استمرار وقف إطلاق النار المعلن ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

ميليشيا الحوثي تحالف دعم الشرعية باليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يدمّر منصات صواريخ الميليشيات الحوثية بـ"همدان" و"حرف سفيان" بمحافظة عمران
سبق

بعد مرور ما يقارب أسبوع على وقف إطلاق النار الأحادي من قبل التحالف، ما تزال الميليشيا الحوثية تقوم بكافة العمليات العدائية بالجبهات، ومنها استخدام الصواريخ البالستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ونفذ تحالف دعم الشرعية باليمن استهدافات نوعية لتحييد وتدمير نشاطات الميليشيا الحوثية لإطلاق الصواريخ البالستية، حيث دمر التحالف القدرات البالستية بمنطقة (همدان)، وكذلك منصة إطلاق صواريخ بالستية بحرف سفيان محافظة (عمران).

ويؤكد التحالف على استمرار وقف إطلاق النار المعلن ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:36 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:02 PM

"التحالف" يدمّر منصات صواريخ الميليشيات الحوثية بـ"همدان" و"حرف سفيان" بمحافظة عمران

بعد أسبوع من اعتداءات الانقلابيين

A A A
محمد المواسي - جازان
4
10,930

بعد مرور ما يقارب أسبوع على وقف إطلاق النار الأحادي من قبل التحالف، ما تزال الميليشيا الحوثية تقوم بكافة العمليات العدائية بالجبهات، ومنها استخدام الصواريخ البالستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ونفذ تحالف دعم الشرعية باليمن استهدافات نوعية لتحييد وتدمير نشاطات الميليشيا الحوثية لإطلاق الصواريخ البالستية، حيث دمر التحالف القدرات البالستية بمنطقة (همدان)، وكذلك منصة إطلاق صواريخ بالستية بحرف سفيان محافظة (عمران).

ويؤكد التحالف على استمرار وقف إطلاق النار المعلن ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

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