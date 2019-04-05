"العلا للعلا".. تجربة طلاب كلية المجتمع الميدانية في "شتاء طنطورة"

فعاليات تواصلت بالملتقى الأول لبرنامج السياحة أثنت على دعـم القيادة

استعرض الطلاب والطالبات بكلية المجتمع بمحافظة العلا تجربتهم في العمل الميداني، أثناء مهرجان شتاء طنطورة الذي أقامته مؤخراً الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتخلله كلمة لوكيل الجامعة للفروع الدكتور عمر النزهة أكد فيها أن الجامعةتبذل جهودها لتوفير تعليم متميز لطلابها وطالباتها.

جاء ذلك، بعد أن أقامت كلية المجتمع بالعلا تحت رعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني وبحضور وكيل الجامعة للفروع الدكتور عمر النزهة الملتقى الأول لطلاب وطالبات برنامج الفندقة والسياحة تحت عنوان "العلا للعلا - سياحةالمستقبل"؛ حيث حضر الملتقى رؤساء الدوائر الحكومية وقيادات الفرع.

واستعرض عميد الكلية الدكتور أحمد السحيمي ما قامت به جامعة طيبة من إعادة هيكلة لكليات المجتمع لتكون برامجها انعكاسًا لاحتياجات مجتمعها المحلي ومتطلبات تنميته.

ثم توالت فقرات الحفل التي قام بها مجموعة من طلاب وطالبات البرنامج وتناولت ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من جهودوخطط لتطوير العلا فيما استعرض الطلاب والطالبات الحضارات التي مرت بها ومعالم العلا السياحية وأهمية السياحة عالمياً، وكذلك أهمية السياحة البيئية عالميًا ومقوماتها المتوفرة بالعلا، إضافة للصفات التي يجب أن تتوفر بالمرشدالسياحي.