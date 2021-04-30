العبدلي لـ"سبق": "أبشر" و"توكلنا" و"اعتمرنا" وفَّرت المليارات وخفَّفت ازدحام الشوارع والتلوث

شكاوى الجمهور كشفت "التخفيضات" المضللة.. ومواقع "التواصل" أبرزت شخصيات سيئة