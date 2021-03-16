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النفط يواصل الهبوط متأثراً بارتفاع المخزونات الأمريكية وتعليق استخدام "أسترازينيكا"

خام برنت يتراجع إلى 67.77 %

‬تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث، اليوم الثلاثاء، مع تهديد تعافي الطلب من جراء ارتفاع المخزونات الأمريكية، وتحركات ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وهبط برنت 1.11 سنتاً أو 1.6 بالمائة إلى 67.77 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1325 بتوقيت جرينتش. ونزل الخام الأمريكي 1.17 دولار أو 1.7 بالمائة إلى 64.22 دولار، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أنها ستعلق استخدام لقاح أكسفورد- أسترازينيكا بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه لا توجد صلة مؤكدة للقاح.

وتؤدي هذه التحركات إلى تعميق المخاوف بشأن بطء وتيرة التطعيمات في الاتحاد الأوروبي، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي ويهدد الطلب على الوقود.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يواصل الهبوط متأثراً بارتفاع المخزونات الأمريكية وتعليق استخدام "أسترازينيكا"
سبق

‬تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث، اليوم الثلاثاء، مع تهديد تعافي الطلب من جراء ارتفاع المخزونات الأمريكية، وتحركات ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وهبط برنت 1.11 سنتاً أو 1.6 بالمائة إلى 67.77 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1325 بتوقيت جرينتش. ونزل الخام الأمريكي 1.17 دولار أو 1.7 بالمائة إلى 64.22 دولار، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أنها ستعلق استخدام لقاح أكسفورد- أسترازينيكا بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه لا توجد صلة مؤكدة للقاح.

وتؤدي هذه التحركات إلى تعميق المخاوف بشأن بطء وتيرة التطعيمات في الاتحاد الأوروبي، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي ويهدد الطلب على الوقود.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
05:49 PM

النفط يواصل الهبوط متأثراً بارتفاع المخزونات الأمريكية وتعليق استخدام "أسترازينيكا"

خام برنت يتراجع إلى 67.77 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث، اليوم الثلاثاء، مع تهديد تعافي الطلب من جراء ارتفاع المخزونات الأمريكية، وتحركات ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وهبط برنت 1.11 سنتاً أو 1.6 بالمائة إلى 67.77 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1325 بتوقيت جرينتش. ونزل الخام الأمريكي 1.17 دولار أو 1.7 بالمائة إلى 64.22 دولار، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أنها ستعلق استخدام لقاح أكسفورد- أسترازينيكا بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه لا توجد صلة مؤكدة للقاح.

وتؤدي هذه التحركات إلى تعميق المخاوف بشأن بطء وتيرة التطعيمات في الاتحاد الأوروبي، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي ويهدد الطلب على الوقود.

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