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"وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية" و"جوار" يفتتحان محطة سقيا مياه بقرية طفيل

افتتحت اليوم محطة سقيا مياه بقرية طفيل التي أنشأها وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بالشراكة مع جمعية "جوار".

حضر حفل الافتتاح الأمين العام للوقف لؤي بن همام طرابزوني، ورئيس مركز السعدية نادر بن دخيل القثامي، والمهندس ممدوح بن حسن الحربي المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومدير عام جمعية "جوار" علي بن عليان الفهمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بالسعدية سلمان بن عبدربه الجحدلي.

وفي الحفل، ألقى أمين عام وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي طرابزوني كلمة أكد فيها أن تنفيذ المشروع يأتي انطلاقاً من أهداف الوقف لتوفير المياه الصحية الصالحة للشرب وإيصالها بأفضل الطرق المتاحة التي تحقق التنمية وتضمن الاستدامة وتنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة الوقف الأمير خالد الفيصل بناء الإنسان وتنمية المكان مثمناً شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع.

تلى ذلك كلمة مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية ألقاها المهندس ممدوح الحربي، وكلمة مركز السعدية ألقاها رئيس المركز نادر القثامي كما ألقيت كلمة جمعية "جوار" ألقاها مدير عام الجمعية علي الفهمي، ورحب فيها بالضيوف الكرام، وشكر فيها وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية على دعمه للجمعية بإنشاء المشروع، كما شكر بقية الجهات المشاركة في تنفيذه.

وألقى بعد ذلك المواطن مطيع بن شديد الحسناني كلمته نيابةً عن ورثة شديد الحسناني -يرحمه الله- الذي تبرع بموقع الأرض لذلك المشروع المبارك.

بعد ذلك، كرمت جمعية "جوار" وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية والجهات المشاركة والمتبرع بموقع المشروع، وتم التقاط الصور التذكارية بتلك المناسبة.

وتقدّر مساحة المشروع بنحو ١٠٠٠ متر مربع، وطاقته ٥٠ ألف لتر يومياً، تعادل تعبئة ٢٥٠٠ جالون سعة ٢٠ لتر والقرى المستفيدة منه قرية طفيل والقرى المجاورة لها، ويقدر عدد الأسر المستفيدة نحو ١٢٦٥ أسرة.

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"وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية" و"جوار" يفتتحان محطة سقيا مياه بقرية طفيل
سبق

افتتحت اليوم محطة سقيا مياه بقرية طفيل التي أنشأها وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بالشراكة مع جمعية "جوار".

حضر حفل الافتتاح الأمين العام للوقف لؤي بن همام طرابزوني، ورئيس مركز السعدية نادر بن دخيل القثامي، والمهندس ممدوح بن حسن الحربي المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومدير عام جمعية "جوار" علي بن عليان الفهمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بالسعدية سلمان بن عبدربه الجحدلي.

وفي الحفل، ألقى أمين عام وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي طرابزوني كلمة أكد فيها أن تنفيذ المشروع يأتي انطلاقاً من أهداف الوقف لتوفير المياه الصحية الصالحة للشرب وإيصالها بأفضل الطرق المتاحة التي تحقق التنمية وتضمن الاستدامة وتنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة الوقف الأمير خالد الفيصل بناء الإنسان وتنمية المكان مثمناً شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع.

تلى ذلك كلمة مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية ألقاها المهندس ممدوح الحربي، وكلمة مركز السعدية ألقاها رئيس المركز نادر القثامي كما ألقيت كلمة جمعية "جوار" ألقاها مدير عام الجمعية علي الفهمي، ورحب فيها بالضيوف الكرام، وشكر فيها وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية على دعمه للجمعية بإنشاء المشروع، كما شكر بقية الجهات المشاركة في تنفيذه.

وألقى بعد ذلك المواطن مطيع بن شديد الحسناني كلمته نيابةً عن ورثة شديد الحسناني -يرحمه الله- الذي تبرع بموقع الأرض لذلك المشروع المبارك.

بعد ذلك، كرمت جمعية "جوار" وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية والجهات المشاركة والمتبرع بموقع المشروع، وتم التقاط الصور التذكارية بتلك المناسبة.

وتقدّر مساحة المشروع بنحو ١٠٠٠ متر مربع، وطاقته ٥٠ ألف لتر يومياً، تعادل تعبئة ٢٥٠٠ جالون سعة ٢٠ لتر والقرى المستفيدة منه قرية طفيل والقرى المجاورة لها، ويقدر عدد الأسر المستفيدة نحو ١٢٦٥ أسرة.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
12:22 AM

"وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية" و"جوار" يفتتحان محطة سقيا مياه بقرية طفيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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افتتحت اليوم محطة سقيا مياه بقرية طفيل التي أنشأها وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بالشراكة مع جمعية "جوار".

حضر حفل الافتتاح الأمين العام للوقف لؤي بن همام طرابزوني، ورئيس مركز السعدية نادر بن دخيل القثامي، والمهندس ممدوح بن حسن الحربي المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومدير عام جمعية "جوار" علي بن عليان الفهمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بالسعدية سلمان بن عبدربه الجحدلي.

وفي الحفل، ألقى أمين عام وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي طرابزوني كلمة أكد فيها أن تنفيذ المشروع يأتي انطلاقاً من أهداف الوقف لتوفير المياه الصحية الصالحة للشرب وإيصالها بأفضل الطرق المتاحة التي تحقق التنمية وتضمن الاستدامة وتنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة الوقف الأمير خالد الفيصل بناء الإنسان وتنمية المكان مثمناً شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع.

تلى ذلك كلمة مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية ألقاها المهندس ممدوح الحربي، وكلمة مركز السعدية ألقاها رئيس المركز نادر القثامي كما ألقيت كلمة جمعية "جوار" ألقاها مدير عام الجمعية علي الفهمي، ورحب فيها بالضيوف الكرام، وشكر فيها وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية على دعمه للجمعية بإنشاء المشروع، كما شكر بقية الجهات المشاركة في تنفيذه.

وألقى بعد ذلك المواطن مطيع بن شديد الحسناني كلمته نيابةً عن ورثة شديد الحسناني -يرحمه الله- الذي تبرع بموقع الأرض لذلك المشروع المبارك.

بعد ذلك، كرمت جمعية "جوار" وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية والجهات المشاركة والمتبرع بموقع المشروع، وتم التقاط الصور التذكارية بتلك المناسبة.

وتقدّر مساحة المشروع بنحو ١٠٠٠ متر مربع، وطاقته ٥٠ ألف لتر يومياً، تعادل تعبئة ٢٥٠٠ جالون سعة ٢٠ لتر والقرى المستفيدة منه قرية طفيل والقرى المجاورة لها، ويقدر عدد الأسر المستفيدة نحو ١٢٦٥ أسرة.

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