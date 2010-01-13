"التحالف": تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير طائرة مروحية، نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.
وقالت قيادة قوات التحالف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير طائرة مروحية، نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.
وقالت قيادة قوات التحالف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير طائرة مروحية، نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.
وقالت قيادة قوات التحالف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير طائرة مروحية، نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.
وقالت قيادة قوات التحالف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".