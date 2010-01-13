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"التحالف": تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية

أكد: نرصد تحركات لنقل الأسلحة للجبهات.. وعلى الحوثيين وقف أي محاولة

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير طائرة مروحية، نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.

وقالت قيادة قوات التحالف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".

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"التحالف": تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية
سبق

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير طائرة مروحية، نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.

وقالت قيادة قوات التحالف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
11:50 PM
اخر تعديل
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
07:15 AM

"التحالف": تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية

أكد: نرصد تحركات لنقل الأسلحة للجبهات.. وعلى الحوثيين وقف أي محاولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,499

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير طائرة مروحية، نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.

وقالت قيادة قوات التحالف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".

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