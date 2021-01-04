وقال المتحدث الرسمي للوزراة: تقرّر عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥ عصراً بدلًا من اليوم الأحد٢٠٢١/١/٣م، وسيُقام المؤتمر في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود -بإذن الله- في موعده المعتاد الأسبوع المقبل.

أعلنت وزارة الصحة، أن موعد عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م.

الصحة: المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الخميس المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-04 أعلنت وزارة الصحة، أن موعد عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م. وقال المتحدث الرسمي للوزراة: تقرّر عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥ عصراً بدلًا من اليوم الأحد٢٠٢١/١/٣م، وسيُقام المؤتمر في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود -بإذن الله- في موعده المعتاد الأسبوع المقبل.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 08:58 AM

الصحة: المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الخميس المقبل قالت: سيُقام في مركز لقاح الرياض وسيعود في موعده المعتاد الأسبوع القادم





A A A





1 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة، أن موعد عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م.

وقال المتحدث الرسمي للوزراة: تقرّر عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥ عصراً بدلًا من اليوم الأحد٢٠٢١/١/٣م، وسيُقام المؤتمر في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود -بإذن الله- في موعده المعتاد الأسبوع المقبل.