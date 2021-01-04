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الصحة: المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الخميس المقبل

قالت: سيُقام في مركز لقاح الرياض وسيعود في موعده المعتاد الأسبوع القادم

أعلنت وزارة الصحة، أن موعد عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م.

وقال المتحدث الرسمي للوزراة: تقرّر عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥ عصراً بدلًا من اليوم الأحد٢٠٢١/١/٣م، وسيُقام المؤتمر في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود -بإذن الله- في موعده المعتاد الأسبوع المقبل.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة: المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الخميس المقبل
سبق

أعلنت وزارة الصحة، أن موعد عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م.

وقال المتحدث الرسمي للوزراة: تقرّر عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥ عصراً بدلًا من اليوم الأحد٢٠٢١/١/٣م، وسيُقام المؤتمر في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود -بإذن الله- في موعده المعتاد الأسبوع المقبل.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
08:58 AM

الصحة: المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الخميس المقبل

قالت: سيُقام في مركز لقاح الرياض وسيعود في موعده المعتاد الأسبوع القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة، أن موعد عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م.

وقال المتحدث الرسمي للوزراة: تقرّر عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥ عصراً بدلًا من اليوم الأحد٢٠٢١/١/٣م، وسيُقام المؤتمر في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود -بإذن الله- في موعده المعتاد الأسبوع المقبل.

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