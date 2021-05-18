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سعوديون يتباهون بذكرى المؤسس بوسمَيْ "فتح_الرياض" و"ذكرى_استرداد_الرياض"

مشيدين بالدور البطولي الذي بذله وداعين له بالمغفرة والرحمة

أحيا السعوديون الذكرى السنوية لاسترداد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ الرياض، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معبّرين عن حبهم وامتنانهم لمؤسس المملكة العربية السعودية، ومشيدين بالدور البطولي الذي بذله، وداعين له بالمغفرة والرحمة.

ودشن النشطاء هاشتاجَيْ "ذكرى_استرداد_الرياض"، و"فتح_الرياض"، وكانا ضمن قائمة الأكثر "ترند" عبر "تويتر" في المملكة العربية السعودية، كما شهدا تفاعل عدد من الشخصيات والمؤثرين والمسؤولين والمواطنين.

وتضمنت التعليقات لحساب الردع السعودي قائلاً: "استرد الملك عبدالعزيز ورفاقه أجدادنا الأبطال -رحمهم الله- الرياض في ملحمة تاريخية، وثّقها التاريخ، ومنها بدأت مرحلة تأسيس هذا الوطن العظيم. رحمه الله؛ له الفضل بعد الله فيما وصلنا إليه اليوم، وأصبحنا مجتمعين على قلب رجل واحد".

فيما قال الكاتب إبراهيم السليمان: "ملحمة تاريخية، سطّرت بدايات عظمة هذه البلاد". ولفت المغرد "فايزوف" مذكرًا متابعيه بالدعاء، وألا ينسوا هذا المقدام من دعائهم له بظهر الغيب؛ فبفضل الله ثم هذا الرجل نعيش استقرارًا نفسيًّا وأمنيًّا، والبلد يجنى الثمرات.

فيما أكد الكاتب محمد آل شملان: "الملك المؤسس رحل بجسده، ولكن صوته وصورته بقيا يسكنان ذواكرنا؛ فهو لا يزال بيننا حيًّا بأفعاله وإرشاداته ووصاياه، وخيره الممتد الذي أصاب مناطق ومحافظات السعودية".

وأجمع عدد من المغردين على أن هذا اليوم يعد ملحمة تاريخية، سطّرت بدايات عظمة هذه البلاد؛ إذ صُنع التاريخ بملك مؤسس شجاع، حمل سيفه وقضيته العادلة، وقاد رجاله نحو ملحمة التوحيد، توحيد هذا الوطن.. منوهين بذكرى الكرامة والوحدة الوطنية العظيمة -اللهم لك الحمد- ومن ذاك التاريخ بدأت النهضة والتقدم، ومن ثم الوصول إلى مصاف G20 على الطريق الصحيح؛ لتكون السعودية من دول العالم الأول.. بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعوديون يتباهون بذكرى المؤسس بوسمَيْ "فتح_الرياض" و"ذكرى_استرداد_الرياض"
سبق

أحيا السعوديون الذكرى السنوية لاسترداد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ الرياض، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معبّرين عن حبهم وامتنانهم لمؤسس المملكة العربية السعودية، ومشيدين بالدور البطولي الذي بذله، وداعين له بالمغفرة والرحمة.

ودشن النشطاء هاشتاجَيْ "ذكرى_استرداد_الرياض"، و"فتح_الرياض"، وكانا ضمن قائمة الأكثر "ترند" عبر "تويتر" في المملكة العربية السعودية، كما شهدا تفاعل عدد من الشخصيات والمؤثرين والمسؤولين والمواطنين.

وتضمنت التعليقات لحساب الردع السعودي قائلاً: "استرد الملك عبدالعزيز ورفاقه أجدادنا الأبطال -رحمهم الله- الرياض في ملحمة تاريخية، وثّقها التاريخ، ومنها بدأت مرحلة تأسيس هذا الوطن العظيم. رحمه الله؛ له الفضل بعد الله فيما وصلنا إليه اليوم، وأصبحنا مجتمعين على قلب رجل واحد".

فيما قال الكاتب إبراهيم السليمان: "ملحمة تاريخية، سطّرت بدايات عظمة هذه البلاد". ولفت المغرد "فايزوف" مذكرًا متابعيه بالدعاء، وألا ينسوا هذا المقدام من دعائهم له بظهر الغيب؛ فبفضل الله ثم هذا الرجل نعيش استقرارًا نفسيًّا وأمنيًّا، والبلد يجنى الثمرات.

فيما أكد الكاتب محمد آل شملان: "الملك المؤسس رحل بجسده، ولكن صوته وصورته بقيا يسكنان ذواكرنا؛ فهو لا يزال بيننا حيًّا بأفعاله وإرشاداته ووصاياه، وخيره الممتد الذي أصاب مناطق ومحافظات السعودية".

وأجمع عدد من المغردين على أن هذا اليوم يعد ملحمة تاريخية، سطّرت بدايات عظمة هذه البلاد؛ إذ صُنع التاريخ بملك مؤسس شجاع، حمل سيفه وقضيته العادلة، وقاد رجاله نحو ملحمة التوحيد، توحيد هذا الوطن.. منوهين بذكرى الكرامة والوحدة الوطنية العظيمة -اللهم لك الحمد- ومن ذاك التاريخ بدأت النهضة والتقدم، ومن ثم الوصول إلى مصاف G20 على الطريق الصحيح؛ لتكون السعودية من دول العالم الأول.. بإذن الله.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
12:17 AM
اخر تعديل
18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:54 AM

سعوديون يتباهون بذكرى المؤسس بوسمَيْ "فتح_الرياض" و"ذكرى_استرداد_الرياض"

مشيدين بالدور البطولي الذي بذله وداعين له بالمغفرة والرحمة

A A A
خلف الدوسري - الرياض
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أحيا السعوديون الذكرى السنوية لاسترداد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ الرياض، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معبّرين عن حبهم وامتنانهم لمؤسس المملكة العربية السعودية، ومشيدين بالدور البطولي الذي بذله، وداعين له بالمغفرة والرحمة.

ودشن النشطاء هاشتاجَيْ "ذكرى_استرداد_الرياض"، و"فتح_الرياض"، وكانا ضمن قائمة الأكثر "ترند" عبر "تويتر" في المملكة العربية السعودية، كما شهدا تفاعل عدد من الشخصيات والمؤثرين والمسؤولين والمواطنين.

وتضمنت التعليقات لحساب الردع السعودي قائلاً: "استرد الملك عبدالعزيز ورفاقه أجدادنا الأبطال -رحمهم الله- الرياض في ملحمة تاريخية، وثّقها التاريخ، ومنها بدأت مرحلة تأسيس هذا الوطن العظيم. رحمه الله؛ له الفضل بعد الله فيما وصلنا إليه اليوم، وأصبحنا مجتمعين على قلب رجل واحد".

فيما قال الكاتب إبراهيم السليمان: "ملحمة تاريخية، سطّرت بدايات عظمة هذه البلاد". ولفت المغرد "فايزوف" مذكرًا متابعيه بالدعاء، وألا ينسوا هذا المقدام من دعائهم له بظهر الغيب؛ فبفضل الله ثم هذا الرجل نعيش استقرارًا نفسيًّا وأمنيًّا، والبلد يجنى الثمرات.

فيما أكد الكاتب محمد آل شملان: "الملك المؤسس رحل بجسده، ولكن صوته وصورته بقيا يسكنان ذواكرنا؛ فهو لا يزال بيننا حيًّا بأفعاله وإرشاداته ووصاياه، وخيره الممتد الذي أصاب مناطق ومحافظات السعودية".

وأجمع عدد من المغردين على أن هذا اليوم يعد ملحمة تاريخية، سطّرت بدايات عظمة هذه البلاد؛ إذ صُنع التاريخ بملك مؤسس شجاع، حمل سيفه وقضيته العادلة، وقاد رجاله نحو ملحمة التوحيد، توحيد هذا الوطن.. منوهين بذكرى الكرامة والوحدة الوطنية العظيمة -اللهم لك الحمد- ومن ذاك التاريخ بدأت النهضة والتقدم، ومن ثم الوصول إلى مصاف G20 على الطريق الصحيح؛ لتكون السعودية من دول العالم الأول.. بإذن الله.

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