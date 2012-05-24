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9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض والقصيم وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وحائل والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا استمرار رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض الغاط والمجمعة وحريملاء وشقرء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية ورياض الخبراء وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من صباح الاثنين.

ونبه منطقة حائل بأنها تشهد استمرار رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وموقق وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خميس مشيط وأبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل والحرجة وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة وبدر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

كما تشهد منطقة نجران أيضًا أمطارًا مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد الخرمة والمويه وتربة ورنية سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض والقصيم وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وحائل والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا استمرار رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض الغاط والمجمعة وحريملاء وشقرء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية ورياض الخبراء وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من صباح الاثنين.

ونبه منطقة حائل بأنها تشهد استمرار رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وموقق وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خميس مشيط وأبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل والحرجة وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة وبدر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

كما تشهد منطقة نجران أيضًا أمطارًا مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد الخرمة والمويه وتربة ورنية سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
01:03 AM

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض والقصيم وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وحائل والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا استمرار رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض الغاط والمجمعة وحريملاء وشقرء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية ورياض الخبراء وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من صباح الاثنين.

ونبه منطقة حائل بأنها تشهد استمرار رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وموقق وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خميس مشيط وأبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل والحرجة وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة وبدر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

كما تشهد منطقة نجران أيضًا أمطارًا مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد الخرمة والمويه وتربة ورنية سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.

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