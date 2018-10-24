بقرار وزاري.. توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أنه استكمالًا لبرامج التوطين، أصدر اليوم قرارًا لتوطين مهن التسويق، وقرارًا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة.
وقال: جاء ذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.
بقرار وزاري.. توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-10-24
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أنه استكمالًا لبرامج التوطين، أصدر اليوم قرارًا لتوطين مهن التسويق، وقرارًا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة.
وقال: جاء ذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.
24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
02:09 PM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
09:51 PM
بقرار وزاري.. توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أنه استكمالًا لبرامج التوطين، أصدر اليوم قرارًا لتوطين مهن التسويق، وقرارًا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة.
وقال: جاء ذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.