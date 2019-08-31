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"نُقل عملي إلى جدة فهل أتابع قضيتي هناك؟" .. "التواصل العدلي" يرد

تفاعل مع استفسار على "تويتر" يتعلق بقضية في محكمة التنفيذ بالرياض

أوضح حساب "التواصل العدلي" على "تويتر"، اليوم السبت، أنه لا يجوز نقل أيّ قضية رُفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل البت فيها.

تفصيلاً؛ ردّ الحساب على مغرّد، صباح اليوم، كان قد استفسر عن إمكانية متابعة قضية في "تنفيذ جدة"؛ كان قد رفعها بمحكمة التنفيذ بالرياض وبعدها نُقل عمله إلى جدة؛ ليتفاعل الحساب التابع لوزارة العدل.

وقال "التواصل العدلي": "نفيدكم بأن التعليمات نصّت على أنه لا يجوز نقل أي قضية رُفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل البت فيها، وإذا قيّدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً، ثم تغيّر مكان الإقامة، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيّدت فيها الدعوى".

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"نُقل عملي إلى جدة فهل أتابع قضيتي هناك؟" .. "التواصل العدلي" يرد
سبق

أوضح حساب "التواصل العدلي" على "تويتر"، اليوم السبت، أنه لا يجوز نقل أيّ قضية رُفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل البت فيها.

تفصيلاً؛ ردّ الحساب على مغرّد، صباح اليوم، كان قد استفسر عن إمكانية متابعة قضية في "تنفيذ جدة"؛ كان قد رفعها بمحكمة التنفيذ بالرياض وبعدها نُقل عمله إلى جدة؛ ليتفاعل الحساب التابع لوزارة العدل.

وقال "التواصل العدلي": "نفيدكم بأن التعليمات نصّت على أنه لا يجوز نقل أي قضية رُفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل البت فيها، وإذا قيّدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً، ثم تغيّر مكان الإقامة، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيّدت فيها الدعوى".

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
12:07 PM

"نُقل عملي إلى جدة فهل أتابع قضيتي هناك؟" .. "التواصل العدلي" يرد

تفاعل مع استفسار على "تويتر" يتعلق بقضية في محكمة التنفيذ بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح حساب "التواصل العدلي" على "تويتر"، اليوم السبت، أنه لا يجوز نقل أيّ قضية رُفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل البت فيها.

تفصيلاً؛ ردّ الحساب على مغرّد، صباح اليوم، كان قد استفسر عن إمكانية متابعة قضية في "تنفيذ جدة"؛ كان قد رفعها بمحكمة التنفيذ بالرياض وبعدها نُقل عمله إلى جدة؛ ليتفاعل الحساب التابع لوزارة العدل.

وقال "التواصل العدلي": "نفيدكم بأن التعليمات نصّت على أنه لا يجوز نقل أي قضية رُفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل البت فيها، وإذا قيّدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً، ثم تغيّر مكان الإقامة، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيّدت فيها الدعوى".

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