أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الذي استهدف منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، وأدى إلى سقوط قتيلَيْن، وإصابة 7 آخرين. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الهجوم عملاً خطيرًا ضد المدنيين، يُنافي كل الأعراف والقوانين الدولية. وجدَّد البيان موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية, معربة عن تعازيها لذوي الضحيتَيْن، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

قطر تدين بشدة الهجوم على منطقة جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-25 أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الذي استهدف منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، وأدى إلى سقوط قتيلَيْن، وإصابة 7 آخرين.



واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الهجوم عملاً خطيرًا ضد المدنيين، يُنافي كل الأعراف والقوانين الدولية.



وجدَّد البيان موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية, معربة عن تعازيها لذوي الضحيتَيْن، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 09:04 PM

قطر تدين بشدة الهجوم على منطقة جازان أكدت أنه عمل خطير ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية





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أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الذي استهدف منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، وأدى إلى سقوط قتيلَيْن، وإصابة 7 آخرين.



واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الهجوم عملاً خطيرًا ضد المدنيين، يُنافي كل الأعراف والقوانين الدولية.



وجدَّد البيان موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية, معربة عن تعازيها لذوي الضحيتَيْن، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.