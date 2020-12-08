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انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020)

بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية

انطلقت مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية.

وقد واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020)
سبق

انطلقت مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية.

وقد واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
06:00 PM

انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020)

بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,809

انطلقت مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية.

وقد واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

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