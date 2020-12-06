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الشباب عينه على الصدارة.. والاتحاد يسعى لمواصلة صحوته

في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُستكمل مساء اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتَيْن، تحدد إحداهما مصير صدارة الترتيب، والأخرى تحدد الهروب من ذيل القائمة.

القادسية - الشباب
على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر يحل الشباب (الثاني - 14 نقطه) ضيفًا ثقيلاً على القادسية (في المركز الـ11- 7 نقاط)، وذلك عند الساعة الـ5:25 مساء.

الشباب يدخل اللقاء وعينه على استعاده صدارة الدوري، وخطفها من الهلال، ولو "مؤقتًا"، أو العودة بنقطة على أقل تقدير، وعدم الخسارة؛ حتى لا يبتعد عن مربع الكبار.

وفي المقابل يأمل القادسية خطف النقاط الثلاث التي تدفعه خطوات عدة نحو مناطق الدفء.


الوحدة - الاتحاد
يحل الاتحاد (الثامن - 9 نقاط) ضيفًا على الوحدة (في المركز الـ14 - 6 نقاط) عند الساعة الـ7:45 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

المواجهة تشكّل أهمية كبرى بالنسبة للوحدة، الذي بات في مراكز الخطر، ويقترب من ذيل قائمة الترتيب.

في المقابل يأمل الاتحاد مواصلة صحوته، والتقدم خطوة أخرى نحو مراكز أكثر أمانًا، بل إن تعثر الفتح وانتصاره (أي الاتحاد) أمام الوحدة سيدفعه لمربع الكبار.

وتعد المواجهات التاريخية بين الطرفين ذات رتم عالٍ من حيث الإثارة والندية المتوقعة.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب عينه على الصدارة.. والاتحاد يسعى لمواصلة صحوته
سبق

تُستكمل مساء اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتَيْن، تحدد إحداهما مصير صدارة الترتيب، والأخرى تحدد الهروب من ذيل القائمة.

القادسية - الشباب
على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر يحل الشباب (الثاني - 14 نقطه) ضيفًا ثقيلاً على القادسية (في المركز الـ11- 7 نقاط)، وذلك عند الساعة الـ5:25 مساء.

الشباب يدخل اللقاء وعينه على استعاده صدارة الدوري، وخطفها من الهلال، ولو "مؤقتًا"، أو العودة بنقطة على أقل تقدير، وعدم الخسارة؛ حتى لا يبتعد عن مربع الكبار.

وفي المقابل يأمل القادسية خطف النقاط الثلاث التي تدفعه خطوات عدة نحو مناطق الدفء.


الوحدة - الاتحاد
يحل الاتحاد (الثامن - 9 نقاط) ضيفًا على الوحدة (في المركز الـ14 - 6 نقاط) عند الساعة الـ7:45 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

المواجهة تشكّل أهمية كبرى بالنسبة للوحدة، الذي بات في مراكز الخطر، ويقترب من ذيل قائمة الترتيب.

في المقابل يأمل الاتحاد مواصلة صحوته، والتقدم خطوة أخرى نحو مراكز أكثر أمانًا، بل إن تعثر الفتح وانتصاره (أي الاتحاد) أمام الوحدة سيدفعه لمربع الكبار.

وتعد المواجهات التاريخية بين الطرفين ذات رتم عالٍ من حيث الإثارة والندية المتوقعة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
02:07 AM

الشباب عينه على الصدارة.. والاتحاد يسعى لمواصلة صحوته

في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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أحمد سرور - الرياض
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تُستكمل مساء اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتَيْن، تحدد إحداهما مصير صدارة الترتيب، والأخرى تحدد الهروب من ذيل القائمة.

القادسية - الشباب
على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر يحل الشباب (الثاني - 14 نقطه) ضيفًا ثقيلاً على القادسية (في المركز الـ11- 7 نقاط)، وذلك عند الساعة الـ5:25 مساء.

الشباب يدخل اللقاء وعينه على استعاده صدارة الدوري، وخطفها من الهلال، ولو "مؤقتًا"، أو العودة بنقطة على أقل تقدير، وعدم الخسارة؛ حتى لا يبتعد عن مربع الكبار.

وفي المقابل يأمل القادسية خطف النقاط الثلاث التي تدفعه خطوات عدة نحو مناطق الدفء.


الوحدة - الاتحاد
يحل الاتحاد (الثامن - 9 نقاط) ضيفًا على الوحدة (في المركز الـ14 - 6 نقاط) عند الساعة الـ7:45 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

المواجهة تشكّل أهمية كبرى بالنسبة للوحدة، الذي بات في مراكز الخطر، ويقترب من ذيل قائمة الترتيب.

في المقابل يأمل الاتحاد مواصلة صحوته، والتقدم خطوة أخرى نحو مراكز أكثر أمانًا، بل إن تعثر الفتح وانتصاره (أي الاتحاد) أمام الوحدة سيدفعه لمربع الكبار.

وتعد المواجهات التاريخية بين الطرفين ذات رتم عالٍ من حيث الإثارة والندية المتوقعة.

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