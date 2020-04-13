"تعليم بيشة" تسلم 4 مدارس لصحة بلقرن
دعمًا لجهود مكافحة جائحة كورونا
سلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة بيشة، أربع مدارس، للشؤون الصحية بمحافظة بلقرن.
جاء ذلك، من منطلق "#كلنا_مسؤول"، دعمًا لجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا.
وسلّم مدير تعليم بيشة، خالد الغامدي، مدارس "ابتدائية العلاية (بنين)، وابتدائية عبدالله بن زيد بالمشايعة (بنين)، ومتوسطة العلاية الأولى (بنات)، وابتدائية البظاظة (بنين)، للشؤون الصحية في محافظة بلقرن.
فيروس كورونا الجديد
"تعليم بيشة" تسلم 4 مدارس لصحة بلقرن
سعود الدعجاني
سبق
2020-04-13
سلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة بيشة، أربع مدارس، للشؤون الصحية بمحافظة بلقرن.
جاء ذلك، من منطلق "#كلنا_مسؤول"، دعمًا لجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا.
وسلّم مدير تعليم بيشة، خالد الغامدي، مدارس "ابتدائية العلاية (بنين)، وابتدائية عبدالله بن زيد بالمشايعة (بنين)، ومتوسطة العلاية الأولى (بنات)، وابتدائية البظاظة (بنين)، للشؤون الصحية في محافظة بلقرن.
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
06:02 PM
"تعليم بيشة" تسلم 4 مدارس لصحة بلقرن
دعمًا لجهود مكافحة جائحة كورونا
سلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة بيشة، أربع مدارس، للشؤون الصحية بمحافظة بلقرن.
جاء ذلك، من منطلق "#كلنا_مسؤول"، دعمًا لجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا.
وسلّم مدير تعليم بيشة، خالد الغامدي، مدارس "ابتدائية العلاية (بنين)، وابتدائية عبدالله بن زيد بالمشايعة (بنين)، ومتوسطة العلاية الأولى (بنات)، وابتدائية البظاظة (بنين)، للشؤون الصحية في محافظة بلقرن.