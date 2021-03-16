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دعوة للإبلاغ.. إغلاق ومخالفة 10 منشآت بنجران أخلت بالاحترازات

1006 جولات رقابية نفّذتها "الأمانة" بهدف تطبيق الأنظمة والتعليمات

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 1006 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية واحدة، وتحرير 9 مخالفات لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكّد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي؛ حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت "الأمانة" المواطنين والمقيمين، للإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ (940).

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دعوة للإبلاغ.. إغلاق ومخالفة 10 منشآت بنجران أخلت بالاحترازات
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 1006 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية واحدة، وتحرير 9 مخالفات لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكّد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي؛ حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت "الأمانة" المواطنين والمقيمين، للإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ (940).

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
09:56 AM

دعوة للإبلاغ.. إغلاق ومخالفة 10 منشآت بنجران أخلت بالاحترازات

1006 جولات رقابية نفّذتها "الأمانة" بهدف تطبيق الأنظمة والتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 1006 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية واحدة، وتحرير 9 مخالفات لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكّد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي؛ حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت "الأمانة" المواطنين والمقيمين، للإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ (940).

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